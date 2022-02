Hong Kong buộc xét nghiệm toàn dân, Hàn Quốc kỷ lục 170.000 ca một ngày

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam tại cuộc họp báo hôm 22-2 – Ảnh: VCG

Hôm 22-2, đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận số ca nhiễm mới trong 24 giờ nhiều hơn 6.000 ca ngày thứ 3 liên tiếp và thêm 32 ca tử vong do COVID-19.

Truyền thông Trung Quốc cho biết đợt dịch COVID-19 thứ 5 ở Hong Kong tiếp tục trầm trọng hơn. Theo trang Thời báo Hoàn Cầu, số ca nhiễm được ghi nhận chính thức tại đây đã tăng khoảng 64 lần kể từ đầu tháng 2 tới nay.

Hôm 22-2, chính quyền Hong Kong thông báo sẽ xét nghiệm PCR mang tính bắt buộc cho 7,5 triệu dân vào tháng 3 tới. Dự kiến người dân sẽ xét nghiệm COVID-19 ba lần trong thời gian này. “Biện pháp này có hiệu lực pháp lý, đi kèm cơ chế xử phạt”, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam nói.

Bà Lam cũng tuyên bố sẽ sử dụng 2-3 tháng tới (được coi là giai đoạn quan trọng để kiểm soát đợt dịch hiện tại) để đẩy mạnh chống dịch bằng các biện pháp như duy trì giãn cách xã hội và tăng cường các địa điểm cách ly.

Chính quyền Bắc Kinh đã tăng cường hỗ trợ cho Hong Kong như cử các đội y tế, gửi vật tư xét nghiệm, xây dựng bệnh viện dã chiến…

Nhiều người cầm dù xếp hàng dưới trời mưa tại một địa điểm xét nghiệm COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) hôm 22-2 – Ảnh: REUTERS

Ông Leung Chi-chiu, một chuyên gia về bệnh đường hô hấp ở Hong Kong, đánh giá việc xét nghiệm toàn thành phố Hong Kong là công cụ quan trọng để tìm ra tất cả ca nhiễm, đặc biệt những ca rất nhẹ hoặc không có triệu chứng, để làm chậm sự lây lan của virus.

Tuy nhiên, ông nói chính quyền đặc khu này phải xem xét nhân lực và năng lực của các cơ sở cách ly, đồng thời xác định, điều trị và cách ly các ca nhiễm mới kịp thời. Nếu không, việc xét nghiệm sẽ không đạt được kết quả mong muốn.

Bà Lam cho biết hiện nay có khoảng 30.000 bệnh nhân COVID-19 (đã được xác nhận chính thức hoặc chỉ sơ bộ) vẫn đang chờ được nhập viện điều trị hoặc đưa tới nơi cách ly.

Tại Hàn Quốc, số ca bệnh COVID-19 liên tục tăng vọt, đạt mức cao kỷ lục 170.000 vào ngày 23-2, gần gấp đôi so với một tuần trước đó, do biến thể Omicron đang lây lan nhanh khắp nước. Cụ thể, ngày 23-2, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này đã ghi nhận 171.452 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, trong đó có 171.271 ca nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 2.329.182.