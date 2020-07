Ban tổ chức cuộc buổi bầu cử sơ bộ không chính thức tại Hong Kong cho biết đã thu hút được nhiều phiếu bầu hơn dự kiến khi có đến hơn 613.000 người tham gia.

Phe đối lập tuần hành kêu gọi người dân tham gia bầu chọn ứng viên hôm 12-7 – Ảnh: REUTERS

Ban đầu ban tổ chức kỳ vọng khoảng 170.000 người sẽ tham gia bỏ phiếu trong 2 ngày 11 và 12-7, mức kỳ vọng này tương đương 10% số phiếu họ đạt được trong kỳ bầu cử hội đồng cấp quận vào năm 2019. Tuy nhiên, theo Reuters, có 592.000 người đã tham gia bầu chọn trực tuyến và 21.000 người khác đến bỏ phiếu tại các điểm bầu cử, gấp 5 lần số dự kiến. Mục đích của đợt bỏ phiếu mới là tìm ra ứng viên của các đảng đối lập tại mỗi quận để tham gia tranh cử Hội đồng lập pháp vào tháng 9. Sự kiện trên diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi luật an ninh quốc gia Hong Kong của Trung Quốc có hiệu lực. Một thành viên ban tổ chức, giáo sư Benny Tai của ĐH Hong Kong cho biết người dân đã “một lần nữa làm nên lịch sử” bằng việc tham gia bầu cử đông đảo, bất chấp luật an ninh quốc gia mới. Chính quyền sẽ bắt đầu nhận hồ sơ ứng viên tranh cử Hội đồng lập pháp từ ngày 18-7. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những người chống lại luật an ninh quốc gia có thể bị tước quyền tranh cử. Đáp lại, phía đối lập dự tính sẽ gây áp lực từ số đông cử tri tham gia bầu chọn ở các đợt sơ bộ, cũng như đẩy mạnh kêu gọi chính quyền Hong Kong cho phép thành viên của họ tham gia tranh cử. Cuộc bỏ phiếu được xem là một trong những cách thể hiện quan điểm cuối cùng và hiếm hoi của phía đối lập với chính quyền Hong Kong. Các cơ quan chức năng tại đặc khu này đã đặt lệnh cấm tuần hành và tụ tập đông người trong nhiều tháng với lý do ngăn dịch COVID-19 lây lan. Thời gian gần đây, nhiều người đã bị bắt tại Hong Kong vì hô khẩu hiệu và cầm giấy trắng để biểu tình.

Theo NGUYÊN HẠNH