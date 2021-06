Hơn 500 nhân viên Big C Đồng Nai cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng

Ngoài phong tỏa tạm thời siêu thị Big C Đồng Nai, hơn 500 nhân viên làm việc tại đây cũng được yêu cầu ở nhà, hạn chế tiếp xúc, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Phong tỏa tạm thời siêu thị BigC Đồng Nai (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) liên quan ca bệnh 11669 tại Bình Dương – Ảnh: A LỘC

Ngày 17-6, UBND TP Biên Hòa đã họp khẩn cùng Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai liên quan ca mắc COVID-19 tại Bình Dương đến mua sắm, ăn uống tại Big C Đồng Nai.

Bệnh nhân là ông T.V.P. (bệnh nhân 11669, 42 tuổi, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương) làm việc chung với bệnh nhân 11205 tại tòa nhà Sailing Tower, TP.HCM.

Theo điều tra dịch tễ, từ 16h-17h30 ngày 12-6 và từ 17h-19h ngày 13-6, ông P. cùng gia đình đi siêu thị Big C Đồng Nai ăn gà rán, mua hải sản… Ngoài ra ông còn đến ăn sáng tại quán phở Hương Lan (phường An Bình), vợ ông đi chợ An Bình và chợ Long Bình Tân.

Ngày 14-6, ông P. được công ty thông báo làm việc tại nhà, tối cùng ngày có dấu hiệu ho, sốt, đến hôm sau thì có kết quả xét nghiệm dương tính.

Các lực lượng chức năng Đồng Nai đã kích hoạt nhiều phương án phòng chống dịch; khoanh vùng khử khuẩn; điều tra lập danh sách các trường hợp tiếp xúc trong các địa điểm liên quan.

Qua điều tra truy vết, có 7 trường hợp F1 tiếp xúc gần, hơn 500 nhân viên làm việc ở Big C Đồng Nai có tiếp xúc xa… TP Biên Hòa đã phong tỏa tạm thời, ngừng hoạt động toàn bộ siêu thị Big C Đồng Nai, quán phở Hương Lan và quán tạp hóa kế bên.

Các lực lượng chức năng TP Biên Hòa họp khẩn cùng Sở Y tế và CDC Đồng Nai liên quan ca bệnh 11669 đi mua sắm, ăn uống tại siêu thị Big C Đồng Nai – Ảnh: A LỘC

Tại buổi họp, ông Bạch Thái Bình – giám đốc CDC Đồng Nai – nhận định thời điểm bệnh nhân ghé siêu thị Big C Đồng Nai rất gần thời điểm phát bệnh nên khả năng có virus ở đó và hoàn toàn có nguy cơ nhiễm cho người trong siêu thị.

Do đó, ông Bình đề xuất sàng lọc lại hơn 500 nhân viên tại siêu thị, trích xuất camera xác định đường đi của bệnh nhân trong siêu thị. Các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân phải đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Số nhân viên còn lại xác định là F2 nhưng mức xử lý cao hơn, buộc cách ly tại nhà.

Ngoài ra, ông Bình cũng đề xuất xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng cho toàn bộ F1, F2 nguy cơ cao và các F2 khác nhằm chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng. Cảnh báo, kêu gọi toàn bộ khách hàng đến siêu thị Big C Đồng Nai, quán phở Hương Lan trong khung giờ bệnh nhân đến khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, hạn chế tiếp xúc với cả bên ngoài và trong gia đình nếu không thực sự cần thiết.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Duy Tân – phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa – chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Biên Hòa tiếp tục điều tra truy vết, cách ly tập trung những trường hợp tiếp xúc gần nguy cơ cao, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc gần nguy cơ thấp.

Bố trí các lực lượng kiểm soát phong tỏa Big C Đồng Nai, phun khử khuẩn cách ly quán phở Hương Lan. Thông báo cho tiểu thương các chợ An Bình, Long Bình Tân chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khai báo y tế. Qua đó chủ động theo dõi, xử lý kịp thời nếu vợ của bệnh nhân chuyển từ F1 sang F0.