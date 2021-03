Tính tới hôm nay 16-3, đã có hơn 12 nước, trong đó có Pháp, Ý, Đức dừng tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca vì lo ngại nguy cơ có thể gây đông máu và một số tác dụng phụ khác.

Các lọ đề chữ vắc xin đặt trước logo của Công ty AstraZeneca – Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, mặc dù nhà phát triển vắc xin khẳng định không có rủi ro nào, song các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vẫn sẽ nhóm họp trong ngày 16-3 để đánh giá về độ an toàn của vắc xin do AstraZeneca sản xuất.

Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cũng sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt trong ngày 18-3 để đánh giá vắc xin của AstraZeneca.

Dù vậy, theo Hãng tin Reuters, trong cuộc họp báo hôm nay 16-3, EMA khẳng định những lợi ích của vắc xin COVID-19 do AstraZeneca phát triển vẫn lớn hơn những rủi ro có thể có sau khi nhiều nước quyết định dừng tiêm vì lo ngại nguy cơ làm tăng huyết khối sau tiêm của vắc xin này.

Giám đốc điều hành EMA Emer Cooke nói bà “hoàn toàn tin tưởng” vào các tác dụng của vắc xin AstraZeneca.

“Chúng tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng rằng những lợi ích của vắc xin AstraZeneca trong việc phòng ngừa COVID-19 và nguy cơ phải nhập viện hay chết vì bệnh này là lớn hơn các rủi ro từ tác dụng phụ”, bà Emer Cooke nói trong cuộc họp báo online ngày 16-3.

Bà Emer Cooke cho biết cơ quan này đang đánh giá từng vụ việc cụ thể xảy ra với vắc xin của AstraZeneca và hi vọng sẽ hoàn thành bản đánh giá trong ngày 18-3.

Cho tới nay đã có nhiều nước tạm dừng tiêm vắc xin COVID-19 của AstraZeneca như: Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia, Đan Mạch, Ireland, Hà Lan, Na Uy, Iceland, Congo, Bulgaria. Thái Lan sau khi tạm hoãn kế hoạch đã tiếp tục sử dụng vắc xin này. Anh và Canada vẫn ủng hộ vắc xin COVID-19 của AstraZeneca.

Trong những tuần tới, AstraZeneca dự kiến nộp đơn xin Cơ quan Quản lý thuốc và thực phẩm (FDA) Mỹ cấp phép cho vắc xin của họ. Hiện tại Mỹ đã phê chuẩn dùng khẩn cấp 3 loại vắc xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech, Moderna và Johnson & Johnson.

AstraZeneca cho biết đã ghi nhận 37 trường hợp gặp sự cố máu đông trong số hơn 17 triệu người đã tiêm vắc xin COVID-19 của họ tại 27 nước EU và Anh.

Moderna tuyên bố bắt đầu thử nghiệm vắc xin COVID-19 cho trẻ em Theo Hãng tin AFP, Hãng dược Moderna hôm nay 16-3 thông báo đã bắt đầu các thử nghiệm vắc xin COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến dưới 12 tuổi. Kế hoạch thử nghiệm dự kiến tuyển khoảng 6.750 tình nguyện viên khỏe mạnh tham gia. CEO Stephane Bancel của Moderna cho biết vắc xin mRNA-1273 của họ sẽ được thử nghiệm trên trẻ em ở Mỹ và Canada.