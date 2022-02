Hôm nay, U23 Việt Nam - Thái Lan: U23 Việt Nam nỗ lực vượt khó

Sáng 21-2, U23 Việt Nam đã phát hiện thêm 1 ca dương tính. Trong khi đó, 3 trường hợp nghi nhiễm hôm 20-2 đã chính thức có kết quả dương tính. Như vậy, tuyển U23 Việt Nam hiện chỉ còn 13 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan. Trong số này, có đến 3 thủ môn và một cầu thủ hiện đang hồi phục được 80% chấn thương là Phan Bá Quyền.

Vì vậy, tuyển U23 Việt Nam phải cấp tốc bổ sung 6 cầu thủ gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Phù Đổng), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân, Trần Bảo Toàn (cùng của HAGL). Tuy nhiên, 6 cầu thủ này chỉ có mặt tại Phnom Penh vào 16h ngày 22-2.

Dù vậy, trong buổi tập chiều 21-2, đội đã có 15 cầu thủ tham gia tập luyện sau khi hai ca F1 cho kết quả xét nghiệm âm tính. Điều đáng lo là thủ môn số 1 Y Eli Niê vắng mặt do nghi mắc COVID-19.

Cuộc chiến khẳng định mình

Nếu như U23 Việt Nam mang sang Campuchia đội hình gồm nhiều cầu thủ U21 để chuẩn bị cho SEA Games 2023 thì Thái Lan thậm chí còn mang sang lực lượng trẻ hơn nữa.

Theo đó, lực lượng nòng cốt HLV Salvador Garcia đem đến giải là lứa cầu thủ sinh năm 2003 – 2004, thậm chí là năm 2005 (1 cầu thủ). Đội hình U23 Thái Lan chỉ có 2 cầu thủ lớn tuổi là trung vệ đội trưởng Anusak Jaiphet (sinh năm 1999, cao 1,85m) và Teerasak Poeiphimai (sinh năm 2002) – tiền đạo cao 1,82m vừa lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước U23 Singapore ở trận mở màn.

Dù trẻ trung nhưng các tuyển thủ U23 Thái Lan vẫn thi đấu chững chạc. Ngay HLV Đinh Thế Nam, khi đánh giá về đối thủ, cũng dành không ít sự tôn trọng khi nói: “Dù đội hình U23 Thái Lan mang đến giải này có tuổi đời còn rất trẻ nhưng họ vẫn là thế lực của Đông Nam Á. Đã thi đấu với nhau nhiều năm, các cầu thủ trẻ Thái Lan thể hiện lối chơi tấn công nhuần nhuyễn. Việc ngược dòng ấn tượng 3-1 trước U23 Singapore cũng cho thấy bản lĩnh của họ”.

Trước trận đấu, phát biểu trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, tiền đạo chủ lực Teerasak tự tin nói: “Sau khi xem U23 Việt Nam thi đấu, chúng tôi thấy không có gì để lo ngại. Do gặp vấn đề COVID-19, nhiều cầu thủ bị chấn thương và phải nhận thẻ đỏ nên U23 Singapore mới thua đậm như thế. Chúng tôi sẽ chiến đấu với U23 Việt Nam một cách sòng phẳng”.

Cuộc chiến với COVID-19

Dù không e ngại đối thủ nhưng khó khăn lớn nhất của U23 Việt Nam là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng đến lực lượng của đội. Điều này khiến HLV Đinh Thế Nam căng thẳng trong hai ngày qua, và tình hình sẽ càng nghiêm trọng nếu phát sinh thêm ca mới trong ngày thi đấu.

Vì điều này, cho đến hôm qua (21-2), HLV Đinh Thế Nam vẫn đang cầu mong tuyển U23 Việt Nam có thể được tăng viện kịp thời (có ít nhất 13 cầu thủ theo quy định) trước khi trận đấu diễn ra. Vì nếu không, U23 Việt Nam sẽ buộc phải chia tay giải chứ không phải bị xử thua 0-3 và vẫn vào bán kết như các thông tin đang đăng tải.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết: “Theo điều lệ, đội không có đủ 13 cầu thủ đăng ký cho trận đấu sẽ bị hủy kết quả các trận đấu và phải rút khỏi giải. Vì thế, trong ngày 20-2, chúng tôi phải lo liên hệ các CLB để bổ sung thêm cầu thủ sang Campuchia, xin xét nghiệm RT-PCR trong vòng 24h và đăng ký vào danh sách được ngay. Điều quan trọng nhất là 6 cầu thủ được bổ sung phải có mặt kịp thời trước khi trận đấu bắt đầu. Và thật may mắn, họ sẽ có mặt tại Phnom Penh vào 16h ngày 22-2”.

Theo quy định mới nhất của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), mỗi đội được thay thế tối đa 10 cầu thủ với điều kiện những cầu thủ bị thay thế có kết quả dương tính với COVID-19. Triệu tập 6 cầu thủ bổ sung nhưng ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa xác định 6 cầu thủ F0 nào sẽ bị thay thế. HLV Đinh Thế Nam cần đánh giá thêm tình hình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

U23 Việt Nam chỉ bị loại khi thua Thái Lan với cách biệt 8 bàn

Ở lượt trận cuối cùng bảng C diễn ra lúc 19h hôm nay (22-2), U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ gặp nhau để phân định thứ hạng. Đội nhất bảng giành vé đi tiếp, đội nhì bảng sẽ phải xét thành tích với U23 Campuchia để tranh vé vào bán kết.

Điểm số hiện tại ở bảng C như sau: U23 Việt Nam (3 điểm, hiệu số +7), U23 Thái Lan (3 điểm, hiệu số +2). Như vậy, U23 Việt Nam chỉ bị loại nếu thua Thái Lan cách biệt 8 bàn ở lượt cuối bảng C. Khi đó, U23 Việt Nam sẽ đứng nhì bảng và thành tích là 3 điểm, hiệu số -1 và kém Campuchia (3 điểm, hiệu số 0). Đây là điều rất khó xảy ra, bởi trình độ tuyển U23 Việt Nam và Thái Lan không quá cách biệt ngay cả khi lực lượng của U23 Việt Nam bị khủng hoảng do dịch COVID-19.

H.D.