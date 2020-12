Trong buổi lễ, TPHCM ra mắt ban chỉ đạo và công bố lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, kế hoạch đầu tư các công trình dự án trọng điểm tại TP Thủ Đức. Buổi lễ có nghi thức khai trương mạng di động 5G đầu tiên trên địa bàn TP Thủ Đức.

Sáng nay 31-12, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ công bố Nghị quyết 1111 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TPHCM.

Buổi lễ được truyền hình, phát thanh trực tiếp tại điểm cầu trụ sở UBND quận 2; ngoài ra, hai địa điểm phục vụ theo dõi truyền hình trực tiếp là Nhà Thiếu nhi quận 9 và Nhà Thiếu nhi quận Thủ Đức.

Trong buổi lễ, TPHCM cũng công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 1111; ra mắt ban chỉ đạo và công bố lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, kế hoạch đầu tư các công trình dự án trọng điểm tại TP Thủ Đức.

Buổi lễ có nghi thức khai trương mạng di động 5G đầu tiên trên địa bàn TP Thủ Đức, sẵn sàng cung cấp các trải nghiệm dịch vụ tốc độ cao phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-3-2021. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá, việc thành lập TP Thủ Đức sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, phát huy nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. TP Thủ Đức không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn là đòn bẩy nâng cao đời sống người dân, dự kiến đóng góp 30% GRDP TPHCM và 7% GDP cả nước.

TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9, Thủ Đức. TP Thủ Đức rộng hơn 211km², có quy mô trên 1 triệu người.

Một góc TP Thủ Đức thuộc TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong nội bộ TP Thủ Đức, phường An Khánh sẽ sáp nhập vào phường Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm. Đồng thời, phường An Khánh được thành lập từ việc sáp nhập hai phường Bình Khánh và phường Bình An.

Sau khi thành lập và sáp nhập phường, TP Thủ Đức có 34 phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Tân Phú, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

Về bộ máy, sau 60 ngày kể từ ngày Nghị quyết 1111 có hiệu lực, từng đơn vị hành chính, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới sẽ phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo TPHCM chỉ đạo các sở – ngành có liên quan chủ động hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục hành chính… Thông tin, quy trình thực hiện được công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, khu phố, tổ dân phố và không thu phí việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, thủ tục do thay đổi địa giới đơn vị hành chính.

Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn được tiếp tục sử dụng.

Cùng với việc thành lập TP Thủ Đức, TPHCM cũng thực hiện các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết 1111 là: sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thành lập TAND TP Thủ Đức, thành lập Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức.

Kể từ ngày Nghị quyết 1111 có hiệu lực (ngày 1-1-2021), TPHCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (giảm 2 đơn vị), gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị hành chính cấp xã (giảm 10 phường), gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

Theo KIỀU PHONG – MẠNH HÒA

https://www.sggp.org.vn/hom-nay-3112-tphcm-cong-bo-nghi-quyet-ve-thanh-lap-tp-thu-duc-706115.html