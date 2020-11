4 người ở tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng 1 người Trung Quốc nhiều lần làm giả hồ sơ để qua mặt cơ quan chức năng, trong đó có việc “biến” 2 người Trung Quốc thành 2 người Việt Nam, định cư tại Khánh Hòa.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành cáo trạng truy tố Trần Quang Huy (36 tuổi), Đỗ Đăng Khoa (38 tuổi), Võ Ngọc Hòa (35 tuổi), Lê Thanh Hải (44 tuổi, cùng ở tỉnh Khánh Hòa) và Song Jiahao (28 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 7 vụ làm giả hồ sơ, tài liệu mà các bị cáo gây ra, theo cáo trạng có 2 vụ làm giả hồ sơ cho người Trung Quốc thành người Việt Nam.

Khoảng tháng 5-2019, Đỗ Đăng Khoa được You Hai Qiang (còn gọi là A Cường, người Trung Quốc) giới thiệu 1 người bạn tên Ou Yang Chunbo (Trung Quốc) muốn có hộ chiếu Việt Nam. Khoa nhận lời và lấy chi phí 55 triệu đồng, sau đó Khoa nhờ Trần Quang Huy làm hộ chiếu cho Ou Yang Chunbo với giá 50 triệu đồng.

Tiếp đó, Huy đưa thông tin giả của Ou là “Trần Dương Huy, sinh ngày 26-3-1982, hộ khẩu thường trú tại khóm 2, thị trấn Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” cho Võ Ngọc Hòa làm giả giấy chuyển hộ khẩu có hình dấu tròn của Công an thị trấn Trà Cú, giả chữ ký của trưởng công an thị trấn này và làm giả 1 CMND mang tên “Trần Dương Huy” (tên mà Quang Huy và Khoa thống nhất đặt cho Ou Yang Chunbo), có chứng thực bản sao CMND nhằm hợp thức lai lịch, nơi cư trú trước khi chuyển đến Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Thời điểm này, Khoa đang giữ sổ hộ khẩu của ông L.V.S. (ở P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang) nên đã lợi dụng để viết lời khai, phiếu báo thay đổi nhân khẩu đề nghị đăng ký nhập khẩu thường trú cho “Trần Dương Huy” vào hộ ông S. và tách thành hộ khẩu riêng cùng địa chỉ.

Trần Quang Huy đã trình tờ phiếu báo trên để phó trưởng Công an P.Vĩnh Hòa xác nhận “Trần Dương Huy” đủ điều kiện nhập khẩu. Huy tập hợp các tài liệu làm giả hoàn chỉnh mang đến nộp cho cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang.

Ngày 23-5-2019, “Trần Dương Huy” được cấp sổ hộ khẩu ở tại P.Vĩnh Hòa. Tiếp đó, Quang Huy viết đơn đề nghị cấp CMND cho “Trần Dương Huy”, mang đến Công an P.Vĩnh Hòa xác nhận. Quang Huy cùng Khoa đưa Ou Yang Chunbo đến Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa để làm thủ tục đề nghị cấp CMND.

Khoa và Huy khai với công an là “Trần Dương Huy” bị thiểu năng, không thể giao tiếp, Quang Huy trực tiếp viết các tờ khai, làm thủ tục.

Ngày 30-5-2019, “Trần Dương Huy” được cấp CMND. Ngày 18-6-2019, Khoa cùng Quang Huy đưa “Trần Dương Huy” đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa, dùng “chiêu” cũ là người thiểu năng, để khai đăng ký cấp hộ chiếu Việt Nam.

Gần đến ngày nhận hộ chiếu theo giấy hẹn, do “Trần Dương Huy” không có mặt nên Khoa đã tìm cách nhờ ông Ngô Ngọc Trình là công chứng viên văn phòng công chứng Hoàng Long công chứng khống giấy ủy quyền cho bà Nguyễn Phúc Hòa đi nhận thay hộ chiếu cho “Trần Dương Huy”. Khi bà Hòa đến Công an tỉnh Khánh Hòa nhận hộ chiếu theo ủy quyền thì bị phát hiện.

Cũng bằng cách thức tương tự và thủ đoạn cũ, nhóm bị can này đã “biến” Song Jiahao (người Trung Quốc) thành “Nguyễn Khang Tinh”. Cho đến ngày 4-8-2020, qua kiểm tra hành chính, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Song Jiahao sử dụng sổ hộ khẩu và CMND mang tên Nguyễn Khang Tinh để sinh sống, làm ăn tại TP Nha Trang.

Nhóm bị can này cũng làm giả giấy tờ, tài liệu đăng ký hộ khẩu thường trú cho bà Lê Thị Thương và bà Lê Thị Kiều Thi (là Việt kiều Úc), chuyển khẩu từ xã Trần Thới (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về TP Nha Trang; làm giả các loại giấy tờ để giúp Hồ Ngọc Thảo (cùng gia đình vượt biên, có hộ chiếu Hoa Kỳ, nhập cảnh về Việt Nam du lịch và ở nhà cha ruột tại P.Vĩnh Hải, Nha Trang) làm sổ hộ khẩu riêng tại TP Nha Trang; làm giả giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho một cô gái tại Nha Trang… Ngoài 5 bị cáo bị truy tố, cáo trạng cũng cho biết có nhiều người giúp đỡ cho nhóm đối tượng nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự, một số cán bộ công an cũng bị kiểm điểm, xử lý hành chính vì không phát hiện các tài liệu giả do nhóm bị can nêu trên làm ra.

