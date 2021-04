Không chỉ ghi 4 bàn giúp CLB Long An xếp thứ hai ở Giải hạng nhất 2021 với 7 điểm sau 3 trận, tiền đạo lão tướng Nguyễn Anh Đức còn gây hiệu ứng không nhỏ ở Long An khi ngày một kéo thêm nhiều khán giả đến sân.

Tiền đạo Anh Đức ký tặng các CĐV nhí sau trận thắng Cần Thơ 1-0 ở vòng 3 – Ảnh: N.K.

Ở tuổi 36, Anh Đức đang là cầu thủ mà các CĐV Long An chờ đợi nhiều nhất sau khi trận đấu kết thúc.

Sau trận thắng Cần Thơ 1-0 trên sân nhà vào tối 4-4, hơn chục CĐV nhí đã kiên nhẫn đứng ngoài hàng rào sân Long An khá lâu chỉ để chờ được phép vào trong xin chữ ký của Anh Đức. “Anh Đức đá hay quá! Anh cho em xin chữ ký với nhé!”, các cậu bé nhao nhao vây quanh cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam.

Sân Long An ở trận tiếp Cần Thơ đã đón hơn 1.000 khán giả. Một con số không nhiều so với thời huy hoàng của bóng đá Long An. Nhưng nếu so với trận tiếp Bình Phước thắng 2-0 ở vòng 2, số khán giả đã tăng thêm vài trăm người sau khi Anh Đức lập cú đúp bàn thắng.

Sân Long An có đông khán giả trong trận tiếp Cần Thơ – Ảnh: N.K.

Chủ tịch Hội CĐV Long An Trần Anh Tuấn hào hứng: “Trận đấu với Cần Thơ đông khán giả hơn hẳn. Tất cả là nhờ hiệu ứng liên tục ghi bàn của Anh Đức. Các CĐV Long An rất hâm mộ Anh Đức. Họ thích nhất ở anh ấy lối chơi nhiệt tình cũng như phong độ tuyệt vời, giúp CLB có khởi đầu tốt ở mùa giải năm nay”.

Mùa giải 2020, CLB Long An với hàng công không biết ghi bàn suýt chút nữa đã rớt hạng. May mà ở trận quyết định với Đồng Tháp vào cuối mùa bóng, đội đã thắng 1-0 và trực tiếp đẩy đối thủ xuống chơi ở giải hạng nhì.

Và sự có mặt của Anh Đức ở Long An cho mùa giải 2021 đã cho thấy đây là bản hợp đồng quá hời, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn kéo khán giả.

3 trận đấu ở Giải hạng nhất 2021, Anh Đức ghi 4 bàn. Trong đó chỉ có 1 bàn từ chấm 11m ở trận hòa 1-1 trên sân CLB Phố Hiến. Còn lại là 3 bàn thắng bằng đầu, sau những pha di chuyển chọn chỗ khôn ngoan rồi đánh đầu hiểm hóc.

Với phong độ hiện tại, số bàn thắng tiếp tục được nâng lên chỉ là vấn đề thời gian với Anh Đức. Và như thế, CĐV Long An sẽ rủ nhau đến sân nhiều hơn.

Theo NGUYÊN KHÔI