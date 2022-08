Hành động dũng cảm của các liệt sĩ đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa viếng 3 liệt sĩ.

Trưa cùng ngày, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội), linh cữu của 3 liệt sĩ đã được lực lượng công an đưa tới. Đông đảo người thân, bạn bè và đồng đội có mặt để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng 3 liệt sĩ

Trước khi lễ viếng bắt đầu, Đại tá Phạm Thanh Hùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) đã công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tướng Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tặng đại diện các gia đình.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã trao Bằng khen tặng đại diện 3 gia đình…

Đại diện gia đình 3 liệt sĩ vào viếng

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vào viếng. Trong âm hưởng trầm buồn của ca khúc “Hồn tử sĩ”, Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu đã dâng nén hương thơm tưởng, đặt các vòng hoa nhớ 3 liệt sĩ, dành phút mặc niệm và đi vòng quanh linh cữu tiễn biệt các liệt sĩ.

Ghi sổ tang, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ hôm nay đã tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam; là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ chiến sĩ, công an nhân dân sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. Tổ quốc ghi công và nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Theo chương trình, lễ viếng được tổ chức tới 16 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, từ 16 giờ 30 đến 17 giờ, làm lễ truy điệu. Từ 17 giờ, tổ chức lễ di quan, đưa thi hài 3 liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội.

Sau điện táng, sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).









Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu, vào viếng 3 liệt sĩ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng động viên, chia sẻ nỗi mất mát to lớn cùng gia đình 3 liệt sĩ









Người thân, bạn bè tới viếng, tiễn đưa 3 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng

Theo Đỗ Trung

https://www.sggp.org.vn/hanh-dong-dung-cam-cua-cac-liet-si-da-to-tham-truyen-thong-ve-vang-cua-luc-luong-cong-an-nhan-dan-832392.html