Ngày 26-2 (rằm tháng giêng), hàng ngàn người khắp nơi trong và ngoài tỉnh đã đổ xô về cúng chùa Bà chúa xứ Núi Sam, TP Châu Đốc và các điểm chùa ở khu vực Bảy Núi, thuộc 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Một du khách mang theo heo quay và trái cây cúng miễu Bà chúa xứ Núi Sam để cầu bình an, may mắn trong năm 2021 – Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 8h45 ngày 26-2, tuyến quốc lộ 91 từ TP Châu Đốc kéo dài đến huyện Tịnh Biên đã có khá đông đúc xe chở khách về vùng Bảy Núi để cúng viếng các điểm chùa nhân dịp rằm tháng giêng. Càng về trưa, lượng khách đổ xô về cúng viếng các điểm chùa ở vùng Bảy Núi càng đông đúc, nhộn nhịp hơn.

Lượng khách quá đông nên Công an TP Châu Đốc đã huy động lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết ở nhiều ngả đường dẫn về miễu Bà chúa xứ Núi Sam – Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại miễu Bà chúa xứ Núi Sam thuộc khu du lịch quốc gia Núi Sam, TP Châu Đốc, các con đường dẫn vào miễu Bà đều đã đông nghẹt khách hơn cả dịp Tết Tân Sửu 2021 vừa qua. Nếu như các con đường đều đông nghẹt thì bên trong khuôn viên ban quản trị lăng miếu Núi Sam càng trở nên chật chội hơn. Dòng người hành hương vào cúng Bà phải chen lấn mới vào được.

Vừa cúng miễu Bà bước ra, chị Thúy, ngụ tỉnh Vĩnh Long, cho biết cả mùa Tết Tân Sửu 2021 vừa qua gia đình không đi đâu vì sợ dịch bệnh COVID-19 nên lần này rằm tháng giêng cả nhà đã thuê xe 7 chỗ đi lên cúng Bà để cầu bình an, may mắn cho gia đình.

“Tôi thấy miễu Bà chúa xứ Núi Sam làm rất kỹ khi đã yêu cầu toàn bộ khách hành hương phải đeo khẩu trang và sát khuẩn trước và sau khi cúng Bà xong nên cũng an tâm. Tôi nghĩ lần này du khách đi cúng nhiều là do bà con đã an tâm khi dịch bệnh nhiều ngày qua không có người nhiễm mới. Thêm vào đó, việc cúng rằm tháng giêng hằng năm là truyền thống tốt đẹp của người Việt nên ai cũng tranh thủ đi” – chị Thúy nói.

Còn ông Huỳnh Ngọc Trư – chủ tịch UBND phường Núi Sam – cho biết dịp rằm tháng giêng này lượng khách đổ về cúng Bà chúa xứ Núi Sam đông đúc hơn dịp tết. Từ 30 tết đến ngày 14-1 âm lịch đã có gần 280.000 lượt khách đến tham quan, cúng viếng.

Riêng trong ngày rằm tháng giêng này ước lượng khách khoảng 21.000 lượt đến cúng viếng tại miễu Bà chúa xứ Núi Sam. Địa phương đã phối hợp với Ban quản lý khu du lịch kiên quyết yêu cầu bà con đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn để phòng dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Một du khách xin lộc Bà xong liền nhét vào bóp để cầu may mắn và bình an – Ảnh: BỬU ĐẤU

“Từ tối qua 25-2, chúng tôi đã cử lực lượng túc trực ở khu vực miễu Bà chúa xứ Núi Sam để đảm bảo an ninh trật tự và điều tiết giao thông đến tận hôm nay 26-2. Lượng khách đông hơn dịp tết vì bà con đã an tâm khi dịch bệnh vài ngày qua được khống chế. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan trong phòng dịch” – ông Trư nói thêm.

Sau đây là một số hình ảnh của Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Tuyến quốc lộ 91 đoạn huyện Tịnh Biên cũng tấp nập xe đi cúng chùa ven quốc lộ nên dẫn đến ùn tắc cục bộ – Ảnh: BỬU ĐẤU

Dòng người chen lấn bên trong miễu Bà chúa xứ Núi Sam để được cúng viếng – Ảnh: BỬU ĐẤU

Khu du lịch quốc gia Núi Sam dự kiến trong ngày rằm tháng giêng này có khoảng 21.000 lượt khách đến tham quan, cúng Bà – Ảnh: BỬU ĐẤU

Đường hậu miễu Bà chúa xứ Núi Sam đều treo bảng rửa tay sát khuẩn và yêu cầu hành khách đeo khẩu trang – Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại cổng miễu Bà chúa xứ Núi Sam lúc nào cũng có bảo vệ yêu cầu hành khách rửa tay trước khi vào cúng – Ảnh: BỬU ĐẤU

Du khách chen lấn giành xin lộc Bà để cầu bình an – Ảnh: BỬU ĐẤU Theo BỬU ĐẤU