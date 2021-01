Hàn Quốc dự kiến tiêm vắc xin COVID-19 từ tháng tới và tiêm miễn phí cho toàn dân. Hàn Quốc vừa ký hợp đồng mua vắc xin từ nước ngoài, nhưng cũng đang nỗ lực phát triển vắc xin trong nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong thông điệp đầu năm mới tại Nhà Xanh (Cheong Wa Dae) ở Seoul ngày 11-1 – Ảnh: YONHAP

Ngày 11-1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết chính phủ nước này sẽ cung cấp vắc xin ngừa COVID-19 miễn phí cho toàn bộ người dân Hàn Quốc, với các giai đoạn tiêm chủng dự kiến bắt đầu vào tháng tới, theo Hãng tin Yonhap.

“Chính phủ sẽ đảm bảo rằng tất cả người dân được tiêm vắc xin miễn phí phù hợp với các nhóm ưu tiên” – ông Moon phát biểu trong thông điệp đầu năm mới ngày 11-1 và cam kết việc tiêm chủng sẽ bắt đầu vào tháng 2-2021.

Hàn Quốc đã ký hợp đồng với một số nhà sản xuất vắc xin của nước ngoài và lô vắc xin đầu tiên dự kiến được giao trong những tuần tới.

Tổng thống Moon Jae In cũng cho biết Hàn Quốc đang tiếp tục quá trình đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vắc xin do công ty Hàn Quốc phát triển. Ông hứa sẽ minh bạch với công chúng về tất cả thủ tục liên quan.

Ông nói rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển vắc xin của riêng xứ kim chi, nằm một phần trong nỗ lực về “chủ quyền vắc xin” và hợp tác y tế toàn cầu.

Trước Hàn Quốc, một số quốc gia khác như Ấn Độ, Trung Quốc – hai quốc gia đông dân nhất thế giới – cũng công bố ý định tiêm vắc xin miễn phí cho toàn dân.

Theo cập nhật của trang Worldometers lúc 10h30 sáng 11-1, Hàn Quốc đến nay ghi nhận tổng cộng 69.114 ca nhiễm và 1.140 ca tử vong do COVID-19, đứng thứ 86 trên danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới.

Theo BÌNH AN