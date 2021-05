Hai trường hợp nhập cảnh trái phép ngay cửa khẩu Long Bình nghi mắc COVID-19

Hai vợ chồng người Campuchia vừa nhập cảnh trái phép tại khu vực cửa khẩu Long Bình đã được đưa vào phòng chữa trị COVID-19 huyện An Phú, An Giang nên không có F1, F2. Hiện 2 người này đã có kết quả xét nghiệm dương tính, nghi ngờ mắc COVID-19.

Khu vực cách ly những người nhập cảnh trái phép tại trạm cửa khẩu Long Bình được lực lượng Biên phòng và kiểm dịch căng dây ngăn cách từ sau lần nhập cảnh trái phép có ca nhiễm COVID-19 – Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 4-5, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện An Phú, An Giang cho biết Trung tâm y tế huyện An Phú đang tiếp nhận và điều trị cho 2 vợ chồng người Campuchia vừa nhập cảnh trái phép vào cửa khẩu Long Bình nghi ngờ mắc COVID-19.

Trước đó, bà N.T.K.P., 65 tuổi và chồng là N.Q.D., sinh sống ở Thủ đô Phnom Penh, Campuchia trên 3 năm nay (không rõ phường, xã nào). Bà P. không đi ra khỏi nhà trong khoảng 14 ngày trở lại đây. Sau đó, bà P. bị sốt, ho, khó thở, có đến Bệnh viện Phnom Penh điều trị, với chẩn đoán suy hô hấp cấp/viêm phổi nặng, điều trị được 10 ngày bệnh không giảm, nên xin về Việt Nam điều trị.

Ông D. là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Phnom Penh. Cách nay 10 ngày, ông D. có tham gia điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Sau đó, bệnh viện đóng cửa không hoạt động, nên ông ở nhà. Hiện, sức khỏe ông bình thường.

Hiện tại 2 vợ chồng bà P. và ông D. đang được cách ly tại khu điều trị COVID-19 của Trung tâm y tế huyện An Phú – Ảnh: BỬU ĐẤU

Vợ chồng ông D. được xe cấp cứu của Bệnh viện Phnom Penh chuyển đến cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, An Giang làm thủ tục xin về Việt Nam lúc 8h30 ngày 3-5. Sau đó, họ được cán bộ cửa khẩu làm tờ khai y tế và điện thoại xe Hội Chữ Thập đỏ thị trấn Long Bình chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế huyện An Phú, không ghé nơi nào khác.

Tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, 2 vợ chồng ông D. được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. Kết quả, bà P. dương tính với COVID-19, ông D. âm tính. Sau đó, 2 vợ chồng được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả: cả 2 nghi ngờ dương tính với COVID-19.

“Do ngay từ đầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã đưa xe chuyên dụng và cử lực lượng tiếp nhận mặc đầy đủ đồ bảo hộ. Nếu trường hợp 2 người này có dương tính cũng không có người nào là F1 hay F2. Chúng tôi rút kinh nghiệm từ những lần trước rồi”, lãnh đạo Trung tâm y tế huyện An Phú nói thêm.

Đội phản ứng nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú đã khử khuẩn khu vực nơi đi, nơi đến và xe di chuyển 2 bệnh nhân.

Trung tá Đinh Quang Điềm – đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình – khẳng định các trường hợp về đường cửa khẩu này đều là nhập cảnh trái phép nên đơn vị đã chuẩn bị phòng tiếp nhận và cách ly riêng biệt để xử lý kịp thời.