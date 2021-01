Ngày 28-1, Công an TP Hải Phòng cho biết đang khẩn trương truy vết, xác định các trường hợp từng tiếp xúc với 5 trường hợp F1 là người Hải Phòng đang làm việc tại sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553.

Cán bộ y tế của Hải Phòng rà soát thông tin dịch tễ sau khi phát hiện trường hợp F1 tại Quảng Ninh từng có tiếp xúc gần tại đây – Ảnh: NGỌC ÁNH

Công an TP Hải Phòng ngày 28-1 có văn bản hỏa tốc về việc rà soát các trường hợp F2 sau khi tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có một trường hợp nhân viên dương tính với COVID-19 (F0).

Cụ thể qua rà soát, Công an TP Hải Phòng xác định có 5 nhân viên người Hải Phòng tiếp xúc gần (F1) với trường hợp F0 là bệnh nhân 1553. Để chủ động nắm bắt và phòng chống dịch hiệu quả, giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương rà soát, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 5 trường hợp F1 và có báo cáo trong ngày 28-1.

Báo cáo nhanh của Công an phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng – nơi có trường hợp anh L.V.A. (là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553), xác định trong khoảng 6 tháng nay anh này chưa về nhà tại phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.

Tuy nhiên, trong ngày 17 và 18-1 vừa qua, anh L.V.A. có về nhà bố mẹ tại số 12 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng và tiếp xúc với 7 người trong gia đình (gồm 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ), sau đó có tiếp xúc với bạn gái ở quận Hải An cũng như đi đến một số nơi khác.

Lực lượng chức năng của Hải Phòng căng dây khoanh vùng khu vực số 12 Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân trong ngày 28-1 – Ảnh: NGỌC ÁNH

Qua trao đổi với bố mẹ đẻ của anh L.V.A., xác nhận con trai mình có đi từ Quảng Ninh về nhà trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 18-1, từ đó đến nay không về nhà lần nào nữa. Bố mẹ anh L.V.A. kể từ ngày 17 và 18-1 cũng chưa đi đến Đồ Sơn.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực Chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân, lực lượng chức năng bắt đầu triển khai công tác khoanh vùng tạm thời khu vực mà anh L.V.A. từng đến để rà soát dịch tễ, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong ngày 28-1, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP Hải Phòng cũng có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn toàn thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trong bối cảnh hai tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh (những địa phương có sự giao thương qua lại rất lớn với thành phố) đều đã có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao cho việc rà soát, quản lý những trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh. Tất cả những trường hợp F1 phải được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp và lấy mẫu xét nghiệm sớm.

Những trường hợp F2 thực hiện cách ly y tế tại nhà và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong lúc chờ kết quả xét nghiệm của F1.

Trung tâm y tế dự phòng thành phố có trách nhiệm theo dõi sát và cập nhật kịp thời lịch trình dịch tễ của các ca bệnh, thực hiện xét nghiệm sớm những trường hợp nghi ngờ. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Những người đi/đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế theo quy định, kịp thời thông báo yếu tố dịch tễ liên quan đến các ổ dịch COVID-19. Tăng cường hoạt động của các tổ tự quản tại các khu dân cư nhằm phát hiện sớm những người đi/đến từ các địa phương nêu trên để thực hiện giám sát y tế.

Theo TIẾN THẮNG – NGỌC ÁNH