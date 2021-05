Hà Nội thêm 7 ca bệnh mới, có người đi cùng chuyến bay vợ chồng giám đốc mắc COVID-19

Y bác sĩ vừa cách ly vừa làm nhiệm vụ chuyên môn tại Bệnh viện K – Ảnh: HÀ TRẦN

Theo báo cáo của CDC Hà Nội, trong 7 trường hợp dương tính mới, có 1 F1 của bệnh nhân 3633 trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 2-5 (bệnh nhân 3633 là vợ bệnh nhân 3634, giám đốc không tuân thủ quy định phòng dịch, hiện đã bị tạm đình chỉ công tác).

6 người còn lại gồm 1 F1 của bệnh nhân 3677 (từ Hưng Yên xâm nhập vào Thường Tín); 1 F1 của bệnh nhân 3022 (chùm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới – ca bệnh cộng đồng đã được cách ly tập trung); 4 ca thuộc chùm Bệnh viện K cơ sở 3 đã được cách ly tập trung.

Cụ thể như sau:

1. H.B.T., nam, 33 tuổi. Địa chỉ: Quang Hiền – Hiền Giang – Thường Tín. Anh T. là F1 của bệnh nhân 3677 Q.D.H. (Hưng Yên). Từ ngày 3 đến 6-5, anh làm cùng và tiếp xúc với bệnh nhân 3677 tại công ty.

Anh có sốt và đau đầu, các ngày sau có cảm thấy mệt mỏi, đến ngày 13-5 anh mất vị giác, mất khứu giác. Anh được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13-5, kết quả xét nghiệm ngày 14-5 dương tính SARS CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

2. T.N.T., nữ, sinh năm 1942, địa chỉ: 32/140 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân. Bà là F1 của bệnh nhân 3633, bà N.T.T.H., vợ của giám đốc mắc COVID-19 trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 2-5 (số ghế 11G).

Ngày 13-5, bà T. được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 14-5 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

3. N.T.H., nữ, sinh năm 1993, là F1 của bệnh nhân 3022 (tiếp xúc lần cuối 3-5). Địa chỉ: thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội.

Ngày 5-5, cô được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ngày 13-5, cô sốt 38,1 độ; ho; đau đầu, được lấy mẫu lần 2 và chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 14-5, kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

4. L.Đ.C., nam, 66 tuổi, địa chỉ: Trực Ninh, Nam Định, là người chăm bệnh tại khoa ngoại gan – mật – tụy – Bệnh viện K từ 27-4 (bệnh nhân 3102).

Ngày 6-5, ông C. được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 8-5 được chuyển khu cách ly Thành An – Thanh Trì, sau đó có biểu hiện ho, mệt. Ngày 13-5 ông được Trung tâm Y tế Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

5. N.T.M., nữ, 57 tuổi, địa chỉ Hoa Lư, Ninh Bình, là người chăm bệnh tại khoa ngoại gan – mật- tụy – Bệnh viện K từ 3-5 (bệnh nhân 3106).

Ngày 6-5, bà được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Sau đó bà có biểu hiện sốt, ho, ngứa họng, ngày 13-5 được Trung tâm Y tế Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

6. N.V.T., nam, sinh năm 1954, địa chỉ Giao Thủy, Nam Định, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K, được chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Ngày 13-5, ông có triệu chứng sốt 38,5 độ C được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

7. N.V.Q., nam, sinh năm 1997, địa chỉ Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K, được chuyển cách ly tập trung tại Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Ngày 13-5 anh có triệu chứng sốt 38,5 độ C, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Đây là 7 ca bệnh mới ghi nhận trong sáng nay, chưa được tính vào 30 ca mới mà Bộ Y tế đã công bố.