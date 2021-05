Giám đốc Công an Hà Nội nói gì về việc kỷ luật đại úy đứng nhìn tài xế vật lộn với cướp?

Đại úy công an đứng bấm điện thoại trong khi tài xế vật lộn với tên cướp – Ảnh cắt từ clip

Trưa 17-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tướng Nguyễn Hải Trung – giám đốc Công an TP Hà Nội – cho biết đã nắm thông tin dư luận cho rằng việc Công an huyện Thanh Oai kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển công tác đại úy Nguyễn Văn Lâm quá nhẹ, chưa phù hợp.

“Chúng tôi làm gì cũng phải đúng theo trình tự, quy định. Cán bộ chiến sĩ vi phạm thì phải xử lý. Tuy nhiên, còn phải tuyên truyền, giáo dục, xem xét sắp xếp, bố trí lại cho phù hợp”, trung tướng Trung nói.

Trung tướng Tô Ân Xô – chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – cũng cho biết cơ quan chức năng đã nắm được thông tin dư luận và sẽ xem xét cho phù hợp. Tuy nhiên, việc này phải làm theo trình tự. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét vụ việc.

Trước đó, ngày 17-5, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Văn Lâm – cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Đại úy Nguyễn Văn Lâm bị kỷ luật cảnh cáo, điều chuyển về Đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp vì thiếu trách nhiệm trong việc tham gia bắt nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) khi chứng kiến người này dùng dao đâm trọng thương tài xế taxi để cướp.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng hình thức kỷ luật với đại úy Lâm quá nhẹ, chưa phù hợp vì việc đứng nhìn tài xế taxi bị thương vật lộn với tên cướp rất phản cảm, khó chấp nhận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

Theo tường trình của đại úy Nguyễn Văn Lâm, thời điểm xảy ra vụ việc anh đang trên đường đi làm nhiệm vụ về căn cước công dân. Khi thấy vụ giằng co, vật lộn và có đổ máu, đại úy Lâm dùng điện thoại để gọi chi viện từ Công an xã Cự Khê.

Chỉ 4 phút sau, lực lượng công an xã cùng với xe chuyên dụng đã tới hiện trường, dẫn giải nghi phạm Đặng Phạm Sáu về trụ sở công an, đồng thời phối hợp người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trong khi đó, tài xế taxi Nguyễn Trần Minh (45 tuổi, trú quận Long Biên) cho hay khi ông vật lộn với tên cướp, có một người đàn ông mặc cảnh phục công an (sau này được xác định là đại úy Lâm, Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đứng nhìn và bấm điện thoại.

Khi thấy tài xế Minh đã khống chế được tên cướp, một công nhân tới giữ giúp. Sau đó, nam tài xế được một người dân địa phương chở vào viện cấp cứu. Cùng thời điểm, có một xe bán tải của công an tới hiện trường và bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Sáu khai do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, nghi ngờ ông Minh sẽ báo công an bắt mình nên đã rút dao đâm.

Theo Danh Vọng (Tuoitre Online)

