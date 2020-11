Những yếu tố khách quan như dịch Covid-19, lũ lụt… đã khiến tiến trình thi đấu của mùa giải 2020 bị gián đoạn. Điều này đòi hỏi các CLB phải tính toán nhịp thi đấu, phân bổ lực lượng khác hơn so với thực tế của nhiều năm trước.

Tuy nhiên, nghịch lý cũng đem đến cho chúng ta những góc nhìn mới về năng lực thích ứng của các đội. Đây cũng là mùa giải hấp dẫn kể cả cuộc đua trụ hạng lẫn vô địch. Một cách ngẫu nhiên khi các trận đấu cuối cùng đều có mối liên quan đến nhau, khiến người hâm mộ cảm thấy hồi hộp đến tận những giây phút cuối.

Bóng đá Việt trong một năm “đặc biệt” cũng tác động không nhỏ đến cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2020. Cụ thể, 2020 là năm không có những hoạt động của các đội tuyển quốc gia. Vậy nên các giải đấu quốc nội sẽ là thước đo tiêu chuẩn, đầy đủ và toàn diện duy nhất về màn trình diễn của các cầu thủ cho mọi người bầu chọn. Những gương mặt nào có phong độ và thành tích tốt ở cấp CLB năm nay sẽ chiếm lợi thế rất lớn để hướng đến tốp 3 danh hiệu QBV Việt Nam.

Nhiều người bảo, không có giải quốc tế thì bình chọn thế nào? Thực ra đây không phải là trở ngại với những người cầm trên tay lá phiếu.

Tôi xin phân tích kỹ thế này: Cuộc đua năm nay hơi khác so với các cuộc bầu chọn trước vì thiếu đi thước đo của đội tuyển quốc gia, thang điểm mà giới chuyên môn vẫn thường nhìn đầu tiên để đánh giá. Nhìn và chấm điểm từ cấp đội tuyển cũng là điều quan trọng. Vậy nên việc thiếu đi thước đo ở đội tuyển cũng phần nào hạn chế các tiêu chuẩn, góc nhìn để đánh giá sự toàn diện về trình độ của các cầu thủ. Nhưng vì một năm “đặc biệt” nên chúng ta phải chấp nhận. Xét trên góc độ tích cực, điều này cũng giúp giới bầu chọn dễ chọn lựa ra các gương mặt hơn so với những năm trước. Vì ở các danh hiệu trước thường xảy ra trường hợp không phải cầu thủ nào đá hay ở đội tuyển sẽ về thi đấu tốt ở CLB và ngược lại. Do đó, điều này thiếu đi tính công bằng. Thế nhưng khi tất cả đã có chung mẫu số là giải quốc nội thì sự so sánh, chọn lựa lại dễ hơn.

Nói tóm lại, dẫu biết là dễ cho người bầu chọn hơn, nhưng việc thiếu đi yếu tố đội tuyển quốc gia cũng phần nào hạn chế tính đa dạng, góc nhìn để đánh giá về sự toàn diện của cầu thủ như các năm trước. Vì năm nay chỉ có giải quốc nội để chấm điểm, tôi nghĩ sẽ xuất hiện những gương mặt mới nằm trong tốp đề cử và tốp 3 QBV Việt Nam. Đơn cử sẽ có một vài gương mặt đến từ Viettel, bởi danh hiệu vô địch V-League sẽ là sức nặng rất lớn.

Tôi đang nghĩ đến Nguyễn Văn Quyết, đây là gương mặt cũ của bóng đá Việt nhưng lại không có duyên với QBV Việt Nam. Ảnh hưởng của cậu ấy cho danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia và vị trí á quân V-League của CLB Hà Nội rất lớn. Sự xuất hiện của người mới còn đến ở danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc. Sẽ có rất nhiều sự lựa chọn ở hạng mục này. Chắc chắn những tân binh sẽ làm tăng sức cạnh tranh, thú vị hơn cho giải thưởng năm nay.

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: MINH HOÀNG

Tôi luôn mong QBV Việt Nam dù trong mọi hoàn cảnh, điều kiện thế nào, cần phải được duy trì và chọn ra những gương mặt ưu tú, xuất sắc nhất. Đây vẫn là giải thưởng ghi nhận sự đóng góp, nỗ lực cống hiến của cầu thủ trong mùa giải. Đặc biệt hơn, đây còn là sự động viên rất lớn đối với ban tổ chức trong một năm gặp nhiều khó khăn.

Theo Bình luận viên NGÔ QUANG TÙNG

https://thethao.sggp.org.vn/giai-thuong-qua-bong-vang-viet-nam-2020-mua-giai-rat-dac-biet-cua-bong-da-viet-698440.html