Giả chữ ký 'nhận giúp' tiền hỗ trợ dịch COVID-19 của hàng chục hộ dân

Trụ sở xã Khánh Hội – nơi ông Vinh công tác – Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Chiều tối 23-3, ông Nguyễn Thanh Toản – chủ tịch UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau – cho biết đã nắm được vụ việc xảy ra tại xã Khánh Hội. Ông Toản cho biết tổ công tác của huyện đang tiếp tục làm rõ việc thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn xã này. “Nếu tiếp tục phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định”, ông Toản nói. Thời gian qua, nhiều người dân là lao động tự do trên địa bàn xã Khánh Hội bị thất nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 đã nhiều lần đến gặp cán bộ phụ trách để hỏi lý do vì sao họ chưa nhận được tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo nghị quyết 68, nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, khi có người tố giác thì mới biết số tiền hỗ trợ cho họ đã có người ký nhận. Lúc này, cán bộ thương binh – xã hội mới đem tiền “trả”, khiến người dân bức xúc. Theo UBND xã Khánh Hội, qua xác minh tại ấp 3 có 24 người bị giả chữ ký với số tiền 36 triệu đồng. Người chủ trương ký giả là ông Lư Công Vinh, cán bộ thương binh – xã hội; người thực hiện là bà Lý Hồng Mận, trưởng ấp 3. Ông Vinh giải thích do gần hết thời gian nhận hỗ trợ mà người dân không đến nhận, sợ bị thu hồi số tiền trên nên đã nhờ bà Mận nhận thay. Sau đó, bà Mận nhờ hai người dân đang đi làm thủ tục hành chính tại xã ký giả chữ ký của 24 hộ dân. Theo người dân, ngoài danh sách 24 hộ mà UBND xã đã xác minh, vẫn còn nhiều trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ, nhưng phần nhận tiền đã có người ký. Chủ tịch UBND xã Khánh Hội Châu Minh Đảm khẳng định ông Vinh tự ý thực hiện chứ không phải chủ trương của xã. Theo ông Đảm, sau khi có danh sách hỗ trợ mà không có người nhận thì phải nộp hoàn trả ngân sách, chứ không được giả chữ ký và nhận thay. Theo KHẮC TÂM – NGUYỄN HÙNG https://tuoitre.vn/gia-chu-ky-nhan-giup-tien-ho-tro-dich-covid-19-cua-hang-chuc-ho-dan-20220323213730289.htm