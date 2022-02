Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021: Đêm của những người chiến thắng

* Quả bóng vàng nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức: Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này đến với gia đình Tiền vệ trẻ của CLB Viettel Nguyễn Hoàng Đức cuối cùng đã giành Quả bóng vàng 2021 với số phiếu áp đảo so với các đồng nghiệp ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam năm 2021. Anh đã có những chia sẻ sau khi trở thành chủ nhân của cuộc bầu chọn lần này… – Phóng viên: Ngay trong lần đầu dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, Hoàng Đức đã giành danh hiệu cao nhất ở hạng mục Quả bóng vàng nam. Cảm xúc của bạn thế nào? Quả bóng vàng nam 2021 Nguyễn Hoàng Đức: Đây cũng lần đầu tiên tôi được ban tổ chức mời dự gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Trước sự kiện, tôi cực kỳ hồi hộp và ngóng chờ đến đêm gala diễn ra. Tôi cũng từng theo dõi sự kiện thông qua màn hình những năm trước, nhưng không nghĩ lại hoành tráng đến vậy khi trực tiếp có mặt. Không chỉ cá nhân, tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào được nhận danh hiệu Quả bóng vàng, bạc hay đồng đều có chung cảm xúc tự hào và vinh dự khi những phấn đấu, nỗ lực của bản thân trong một năm đã được giới chuyên môn và người hâm mộ ghi nhận. Hôm nay, tôi nghĩ mình đã có chút may mắn hơn đồng đội để được nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Danh hiệu này với tôi rất quan trọng. Đó chính là bước đệm trong sự nghiệp, tạo động lực để tôi nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong tương lai. Quả bóng vàng nam Nguyễn Hoàng Đức, Quả bóng vàng nữ Huỳnh Như và Quả bóng vàng futsal Hồ Văn Ý. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG – Nhìn lại chặng đường của mùa giải 2021, đâu là tiền đề đưa Hoàng Đức bước lên bục vinh quang của Quả bóng vàng Việt Nam?



Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hệ thống bóng đá chuyên nghiệp quốc gia trong năm 2021, đặc biệt V-League nhiều lần bị hoãn và dẫn đến việc hủy giải đấu. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã thi đấu nhiều trận và ở nhiều giải đấu khác nhau. Tôi cũng may mắn khi được HLV Park Hang-seo tin tưởng và tạo điều kiện ra sân thi đấu. Thông qua các trận đấu giúp tôi được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành nhiều hơn. Có lẽ, điểm nhấn lớn nhất là việc đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là chiến tích lớn nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử vòng loại World Cup. Gặp những đội tuyển tốp đầu châu Á như Nhật Bản, Saudi Arabia hay Australia đã giúp tôi học hỏi rất nhiều kinh nghiệm ở sân chơi châu lục. Từ những bài học như vậy, tôi đã có thêm những điều hay để cải thiện khuyết điểm và hoàn thiện bản thân hơn. – Vậy Hoàng Đức sẽ dành tặng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2021 đến ai?



Hạnh phúc với danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam vừa được nhận, tôi muốn chia sẻ niềm vui đến gia đình. Danh hiệu cao quý này tôi muốn dành tặng đến bố, mẹ và chị gái, những người đã luôn đồng hành và động viên đến tôi kể những lúc chiến thắng lẫn thất bại. Khi nhận lời mời từ ban tổ chức dự gala, bố mẹ đã thu xếp công việc để cùng tôi vào TPHCM tham dự gala. Trước khi vào đây, gia đình có những lời động viên rằng: “Con không cần phải đặt nặng đến chuyện có được Quả bóng vàng, bạc, đồng hay không? Bất kỳ danh hiệu nào thì con luôn là niềm tự hào của gia đình”. QUỐC CƯỜNG thực hiện * Quả bóng vàng futsal 2021 Hồ Văn Ý: Tôi cảm ơn mọi người đã yêu quý Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhận được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của futsal Việt Nam. Sau 2 lần đoạt Quả bóng bạc và đồng, tôi cũng mong được một lần nâng cao danh hiệu Quả bóng vàng. Đây luôn là danh hiệu danh giá, quan trọng và mục tiêu cá nhân để tôi cố gắng phấn đấu. Và hôm nay, tôi đã làm được. Trong năm 2021 gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tôi đã cố gắng tập luyện và cùng đồng đội thi đấu thành công, mang về những thành tích tốt cho đội tuyển futsal Việt Nam cũng như CLB chủ quản Thái Sơn Nam. Trước khi dự đêm gala, tôi nhận rất nhiều tin nhắn động viên từ mọi người. Tất cả hy vọng tôi được thêm một lần nằm trong tốp 3. Nhưng tôi không chắc chắn vì các đồng nghiệp trong tốp 5 danh sách rút gọn đều có phong độ tốt và thể hiện được bản thân trong mùa giải 2021. Lúc này, tôi chỉ biết cảm ơn mọi người đã yêu quý, ủng hộ và bình chọn đến mình. Danh hiệu Quả bóng vàng futsal đầu tiên sẽ là động lực để tôi cố gắng hơn nữa trong việc hoàn thành những mục tiêu quan trọng trong năm 2022. Ở đội tuyển quốc gia là cố gắng cùng đồng đội giành vé dự vòng chung kết châu Á, vào chung kết SEA Games 31. Riêng CLB Thái Sơn Nam là thi đấu tốt ở Giải vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia và Cúp CLB châu Á. Về mặt cá nhân sẽ bảo vệ được danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất ở sân chơi quốc gia. * Quả bóng vàng nữ Huỳnh Như: Danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho tôi Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì sau khi vừa cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup nữ 2023 lại có thêm danh hiệu cá nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Niềm vui kép để mở đầu năm mới với hy vọng mang về thành công cùng đội tuyển nữ Việt Nam và CLB nữ TPHCM. Đồng thời, danh hiệu này sẽ tiếp thêm động lực cho tôi để nỗ lực và cố gắng hơn nữa ở SEA Games 31 trên sân nhà và xa hơn ASIAD 18. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức giải thưởng, Báo SGGP cũng như các thành viên thuộc hội đồng bầu chọn đã bình chọn cho tôi. Đồng thời lời cảm ơn khác đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì đã luôn đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam, CLB bóng đá nữ TPHCM và tôi. Chúc mọi người sẽ có một năm thật thăng hoa và hạnh phúc với bóng đá Việt Nam. QUỐC CƯỜNG – HỮU THÀNH ghi