Từ ngày 18-2, Facebook không cho đăng tin tức báo chí Úc trên nền tảng này để phản ứng dự luật yêu cầu các hãng công nghệ trả tiền cho báo chí

Tài khoản của nhiều công ty báo chí lớn ở Úc trống trơn sau quyết định chặn nội dung của Facebook

Trang Facebook của các công ty tin tức như Nine, News Corp, Australian Broadcasting Corp – vốn đóng vai trò là nguồn thông tin tham khảo chính trong các đợt thiên tai, hiện không có nội dung gì.

Trang Facebook của Sở y tế bang Queensland và Nam Úc – nguồn thông tin tham khảo quan trọng của hơn 5 triệu người trong dịch COVID-19, cũng trống rỗng.

Facebook cho biết đã “rất đau lòng” khi đưa ra quyết định này, nhằm phản ứng với dự luật yêu cầu các nền tảng công nghệ trả tiền cho báo chí. Đây là dự luật mà các nghị sĩ Úc quyết tâm thực hiện, gọi là Luật Đàm phán truyền thông.

Dự luật này yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ phải thương lượng trả phí cho các hãng báo chí để sử dụng nội dung tin tức trên các nền tảng của mình, kể cả trong phần kết quả tìm kiếm.

Nếu hai bên không thể đạt được thỏa thuận, Úc sẽ chỉ định cơ quan quyết định mức phí, khi đó Google và Facebook sẽ không còn quyền lựa chọn.

Theo Reuters, hành động của Facebook là sự leo thang bất ngờ và kịch tính trước khả năng áp dụng luật này.

Trong tuyên bố của mình, Facebook cho rằng dự luật “về cơ bản đã hiểu sai” mối quan hệ giữa chính họ và các nhà xuất bản tin tức. Theo Facebook, các công ty báo chí được lợi nhiều hơn khi chia sẻ nội dung trên nền tảng của họ.

Facebook cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ việc lan tỏa tin tức với những quy định đúng đắn.

“Chúng tôi hi vọng trong tương lai, chính phủ Úc sẽ nhận ra giá trị mà chúng tôi đã cung cấp và làm việc cùng chúng tôi để củng cố thay vì hạn chế quan hệ của chúng tôi với các nhà xuất bản”, Will Easton – quản lý phụ trách khu vực Úc và New Zealand của Facebook, cho biết.

Nhiều người cho biết các trang chính thức của Bộ Y tế và trang khí tượng của chính phủ – nguồn thông tin uy tín trong đại dịch COVID-19 và cần thiết giữa đỉnh điểm của mùa cháy rừng ở Úc, cũng đã bị chặn.

Động thái của Facebook bị báo chí và các nhà lập pháp ở Úc chỉ trích. Madeleine King – nghị sĩ bang Tây Úc, viết trên Twitter: “Facebook có thể chặn ngay lập tức các trang tin tức vào giữa mùa cháy rừng, nhưng họ không thể gỡ video của những kẻ xả súng giết người? Thật không thể tin được. Thật không thể tin được. Không thể chấp nhận được. Facebook quá kiêu ngạo”.

Lisa Davies – biên tập viên của báo The Sydney Morning Herald, cũng đăng ý kiến của mình trên Twitter: “Facebook đã đẩy mạnh theo cấp số nhân cơ hội để thông tin sai lệch, chủ nghĩa cấp tiến nguy hiểm và các thuyết âm mưu xuất hiện trên nền tảng của mình”.

Trái ngược với Facebook, Google – thuộc sở hữu của tập đoàn Alphabet, đã ký thỏa thuận với một số hãng truyền thông lớn ở Úc trong những ngày gần đây, dù trước đó đã từng dọa sẽ rút khỏi Úc

Cụ thể, theo báo The Guardian, trong tuần qua, Google đã ký kết với các nhà xuất bản lớn của Úc là News Corp, Nine Entertainment và Seven West Media để trả tiền cho các nội dung của họ. Riêng giá trị hợp đồng với Nine Entertainment là 30 triệu USD một năm.

Theo HỒNG VÂN