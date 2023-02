'Ép' người dân mua bảo hiểm: Gian nan đòi lại tiền... tiết kiệm

Nhiều người mất tiền vì tin… bợm

Không phải nạn nhân nào cũng được hoàn tiền như chị Ngân. Dù đã gửi đơn khiếu nại nhưng nhiều khách hàng vẫn bị từ chối hoàn tiền, với lý do đã ký vào giấy “Xác nhận đã nhận hợp đồng bảo hiểm”, đã qua 21 ngày cân nhắc hủy hợp đồng. Không ghi âm, ghi hình quá trình được tư vấn tại ngân hàng nên nhiều khách hàng cảm thấy bất lực. Sau khi biết Luật kinh doanh bảo hiểm quy định hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối lúc giao kết, nhiều khách hàng đã tới văn phòng bảo hiểm nhân thọ Manulife (quận 1, TP.HCM) lấy các tài liệu gồm giấy xác nhận đã nhận hợp đồng bảo hiểm, bảng phân tích tài chính và phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro nhằm xem thông tin kê khai có đúng sự thật không, có phải do mình ký tên không. Tuy nhiên, có khách hàng bị nhân viên từ chối cung cấp tài liệu ngay với lý do “thông tin nội bộ”. Một số khách phải tới lần thứ ba mới được cung cấp. Sau khi đọc các tài liệu này, nhiều khách hàng khẳng định không có nghề nghiệp và mức thu nhập cao như trong tài liệu, cũng không có kinh nghiệm đầu tư trái phiếu, chứng khoán phái sinh. “Tôi rất thất vọng, rất hoang mang, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Đó là tất cả những khoản tích cóp của ba mẹ, 30-40 năm đi làm”, chị T.Hà (quận Bình Tân) chia sẻ sau khi biết 150 triệu đồng thực chất đã đóng vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife chứ không phải gửi tiết kiệm. Là nhân viên văn phòng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, nhưng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chị lại để nghề nghiệp kinh doanh bất động sản và cho thuê nhà với thu nhập tới 170 triệu đồng/tháng. Cầm bảng sao kê lương, chị Trâm (quận Gò Vấp) khẳng định mình là nhân viên bán hàng điện máy với mức thu nhập từ 8-10 triệu đồng/tháng, chứ không phải là “kinh doanh điện máy” với thu nhập 80 triệu đồng/tháng như trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. “Cảm thấy sốc. Ngủ không được. Còn gì để dành cho con tôi”, chị Trâm nói. Ngoài 105 triệu đồng phí cơ bản, hợp đồng bảo hiểm của chị Trâm còn có 95 triệu đồng phí đầu tư thêm – sau một năm đã bị lỗ 27%. Để có số tiền tích lũy trên, người phụ nữ này cho biết đã phải dành dụm từ hồi lấy chồng, tức hơn 11 năm. Dù khẳng định bị người khác kê sai thông tin nhưng nhiều khách hàng cũng thừa nhận vì quá tin tưởng, không đọc kỹ nên đã ký tên trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Một số người cho biết khi ký hợp đồng bảo hiểm, các thông tin về nghề nghiệp, thu nhập… đều được để trống.