Chiều 24-6, 361 công dân từ Nhật Bản về nước đã hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng an toàn.

Theo đó, chuyến bay mang số hiệu VN319 của hãng hàng không Vietnam Airlines xuất phát từ sân bay quốc tế Narita (Nhật Bản) lúc 9 giờ 35 phút (giờ địa phương) và về tới sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

Ngay khi máy bay hạ cánh, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho hành khách ngay trên tàu bay. Các lực lượng an ninh sân bay, hải quan, tiến hành làm các thủ tục nhập cảnh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại sân bay và an toàn cho hành khách.

Chuyến bay lần này có 119 trường hợp phụ nữ mang thai

Trong số 361 công dân, có 119 trường hợp phụ nữ mang thai, 72 người mắc bệnh hiểm nghèo, 40 trẻ em và người cao tuổi, 20 lao động hết hợp đồng, 3 công dân quốc tịch Nhật Bản được chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam làm việc tại TP Đà Nẵng. Các trường hợp còn lại là học sinh tại các trường, ký túc xá đóng cửa, đi thăm người thân bị mắc kẹt, hết hạn visa…

Sau khi làm xong thủ tục tại sân bay, các công dân được đưa về nơi cách ly. Cụ thể, 346 công dân được đưa về cách ly tại Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân Dân 5 (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam); 15 công dân được cách ly tại Đà Nẵng là các trường hợp mắc bệnh nặng và các công dân mang quốc tịch Nhật Bản.

Theo XUÂN QUỲNH https://www.sggp.org.vn/dua-hon-360-cong-dan-tro-ve-tu-nhat-ban-669344.html