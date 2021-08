Đưa chuyên gia tâm lý đến từng phòng bệnh giúp bệnh nhân COVID-19

Trong các khu cách ly, người mắc COVID-19 chịu đựng một áp lực vô cùng lớn nên việc tư vấn tâm lý cho bệnh nhân an tâm điều trị là cần thiết – Ảnh: Bộ Y tế cung cấp

Theo bác sĩ Hòa, khi mắc COVID-19, nhiều người thường có tâm lý căng thẳng, sợ hãi, hoảng hốt, cảm giác không an toàn khi đi cách ly tập trung. Một số người có hoàn cảnh khó khăn vì thế mặc cảm, không muốn tâm sự cùng ai, tự bó mình dẫn đến bệnh tình càng nặng. Đặc biệt, những người cao tuổi có bệnh nền đa phần tâm lý diễn biến xấu.

Đó là cách mà Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TP.HCM) đang áp dụng tại khu cách ly tập trung điều trị cho hơn 400 người mắc COVID-19 không triệu chứng, góp phần trấn an người bệnh yên tâm điều trị. TS.BS Nguyễn Trung Hòa – giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp – cho biết trong các khu cách ly, người mắc COVID-19 chịu một áp lực vô cùng lớn nên việc tư vấn tâm lý cho bệnh nhân an tâm điều trị là cần thiết. Từ đó đơn vị thiết lập ngay tổ tâm lý, nòng cốt là những bác sĩ, chuyên gia hàng đầu về tâm lý. Họ am hiểu sâu sắc về các tác hại của lo âu, của nhận thức sai lầm, lệch lạc về dịch bệnh. Trước khi tổ tư vấn này được “tung” vào khu cách ly điều trị bệnh nhân, họ đã hiểu rõ, chắc, đầy đủ về dịch bệnh COVID-19 và được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ. “Phần lớn người mắc COVID-19 đều muốn được tư vấn, giải thích thắc mắc. Hằng ngày sau khi bác sĩ thăm bệnh xong, họ sẽ đến từng phòng bệnh giải đáp những thắc mắc, những nỗi lo âu, giải áp tâm lý cho bệnh nhân. Thực tế đã cho thấy việc cởi bỏ tâm lý nặng nề rất tốt cho sức khỏe của người bệnh” – bác sĩ Hòa chia sẻ.Ngoài việc giải tỏa tâm lý trực tiếp, các chuyên gia còn tư vấn qua điện thoại để giảm áp lực cho nhân viên y tế. “Nhiều người bệnh trong trung tâm cách ly chia sẻ nhờ sự tư vấn mà họ giải tỏa tâm lý rất tốt. Có người đang chán nản sau khi được tư vấn cặn kẽ đã phấn khởi điều trị, hợp tác tốt cùng nhân viện y tế, không còn làm phiền hay la hét bác sĩ mỗi khi không ngủ được” – bác sĩ Nguyễn Trung Hòa chia sẻ. Theo Hương Thảo (tuoitre online) https://tuoitre.vn/dua-chuyen-gia-tam-ly-den-tung-phong-benh-giup-benh-nhan-covid-19-20210803080345161.htm