Đồng Nai: Bắt thêm 6 đối tượng trong vụ mua bán trái phép 20kg ma túy

Cụ thể, ngày 6-6, trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, TP Long Khánh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp (dạng đá), 85 viên thuốc lắc, 1 khẩu súng công cụ hỗ trợ, 6 viên đạn, 3 kiếm sắt, mã tấu.

Tang vật thu giữ

Trước đó, vào ngày 5-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh phá giai đoạn 1 của chuyên án nói trên bắt và khởi tố 2 đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20kg ma túy đá.

Đồng thời Công an tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ một số đối tượng khác có liên quan đến chuyên án, thu giữ một lượng lớn ma túy.

