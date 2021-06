Doanh nghiệp sẽ trang trải chi phí vaccine cho công nhân

“Công ty tôi có hơn 7.000 NLĐ làm trong ngành may mặc. Chúng tôi có thể chi trả chi phí tiêm vaccine để mọi người an tâm sản xuất. Nhưng hiện chưa có công văn nào hướng dẫn chúng tôi sẽ đóng góp bao nhiêu chi phí thì đủ. Chúng tôi phải chờ đến khi nào?”, đại diện một DN ngành may mặc tại KCN Tân Bình cho biết.