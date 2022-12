Doanh nghiệp 'khát' nhân sự công nghệ cao, ứng viên lại 'thiếu hụt' kỹ năng

Thiếu hụt nhân sự công nghệ cao là mối lo của doanh nghiệp công nghệ cao.

SIC là chương trình phát triển năng lực công nghệ cho người trẻ

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra một cuộc marathon về công nghệ giữa các doanh nghiệp ở cả Việt Nam và thế giới. Trên đường đua đầy khốc liệt ấy, các chuyên gia khẳng định những doanh nghiệp nào nhanh chân áp dụng các tiến bộ mới sẽ có lợi thế trong khai thác những tiềm năng tăng trưởng bứt phá. Dù vậy, ghi nhận ở hầu hết cuộc khảo sát quy mô lớn cho thấy doanh nghiệp khi muốn đưa vào những công nghệ hiện đại thường gặp nhiều rào cản. Trong đó, rào cản lớn nhất không nằm ở nguồn vốn hay tài chính, mà lại chính ở con người. Điển hình trong báo cáo “Tương lai nghề nghiệp” (Future of Job) của Diễn đàn kinh tế thế giới, có đến 55,4% doanh nghiệp toàn cầu chia sẻ công cuộc ứng dụng công nghệ mới của họ vấp phải thách thức hàng đầu là sự thiếu hụt kỹ năng của nhân sự, đặc biệt ở những địa phương nơi công ty, nhà máy đóng trụ sở. Tình trạng này biểu hiện rõ rệt hơn và có xu hướng trầm trọng hơn ở những ngành mới nổi khi các công ty “đỏ mắt” tìm người phù hợp cho nhiều vị trí chủ chốt về công nghệ. Cũng theo báo cáo “Future of Job”, các ngành nghề trong mảng công nghệ gặp khó khăn khi tuyển dụng nhân tài thường thuộc một vài lĩnh vực như phân tích dữ liệu (Data Analysis), AI và máy học, phát triển phần mềm và ứng dụng,… Ngoài năng lực chuyên môn, “cơn khát” nhân sự công nghệ trình độ cao còn do nguyên nhân thiếu kỹ năng ở các ứng viên. Trong khi đó, năng suất lâu dài của một nhân sự được xác định bởi mức độ thông thạo một số kỹ năng cốt lõi. Các kỹ năng mà nhà tuyển dụng có nhu cầu tìm kiếm cao nhất ở nhân sự bao gồm bộ 3 Tư duy phản biện và logic – Giải quyết vấn đề – Thực hành và phát triển công nghệ. Một số kỹ năng mềm khác như làm việc nhóm, giao tiếp,… cũng được nhà tuyển dụng đánh giá cao ở các ứng viên.Để chuẩn bị bộ hành trang kỹ năng thiết yếu như trên cho nhân lực công nghệ trước những yêu cầu của thời đại mới, giáo dục và đào tạo sẽ đóng vai trò quyết định. Theo các chuyên gia, hiện nay nhiệm vụ này không chỉ đặt trên vai của các trường phổ thông hay đại học mà còn cần được san sẻ bởi các doanh nghiệp. Doanh nghiệp không còn đơn thuần là bên sử dụng lao động đã qua đào tạo từ các cơ sở giáo dục, thay vào đó sẽ phải chủ động kiến tạo các hoạt động ươm mầm cho các thế hệ nhân lực chất lượng cao trong tương lai.Với mục tiêu đóng góp vào phát triển chung toàn cầu của lĩnh vực công nghệ thông qua đào tạo và bồi dưỡng lao động tay nghề cao trên toàn thế giới, đồng thời đẩy mạnh vai trò trong các hoạt động trách nhiệm xã hội, Samsung đã cho ra mắt chương trình Samsung Innovation Campus (SIC) tại Hàn Quốc vào năm 2013. SIC là chương trình phát triển năng lực công nghệ cho người trẻ, tuổi từ 14-24, mang đến cho các bạn cơ hội được giáo dục thực tế về công nghệ. Chương trình hiện đã được triển khai tại 33 quốc gia toàn cầu. Tại Việt Nam, chương trình có mặt từ năm 2019, cung cấp các khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho các bạn trẻ trong thời đại mới bao gồm: Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data) và một khóa học kỹ năng Lập trình cơ bản (Coding & Programming). Các chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên chính thực tiễn xã hội và nhu cầu tuyển dụng tại các công ty lớn thông qua việc thực hiện khảo sát phân tầng theo xu hướng phát triển trong các ngành công nghiệp ở từng khu vực khác nhau. Ngoài ra, với tầm nhìn hướng đến sự phát triển bền vững và trao quyền cho thế hệ lao động trẻ làm chủ tương lai, bộ kỹ năng mềm và kỹ năng hướng nghiệp cũng được tập trung và kết hợp trong chương trình đào tạo của SIC. Khi tham gia vào chương trình, những học viên trẻ tuổi sẽ được kết hợp giữa các lớp lý thuyết, các tiết học thực hành và xử lý vấn đề trực tiếp, từ đó các bạn học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn xây dựng các kỹ năng về tư duy phản biện và logic, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ứng dụng và phát triển công nghệ,… Bằng những hành trang thu được tại SIC, các bạn trẻ tiềm năng sẽ hướng đến hình mẫu của một lao động công nghệ cao đáp ứng các yêu cầu của thời đại mới và sẵn sàng để làm chủ tương lai với con đường sự nghiệp vững vàng. “SIC đã và đang tiếp cận đến nhiều trường đại học, trung học phổ thông và trung học cơ sở tại Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho thế hệ trẻ công nghệ tài năng, từ đó đề ra những giải pháp toàn diện và thiết thực để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp”, ông Kevin Lee – tổng giám đốc Samsung Vina – chia sẻ.