Đoàn Việt Nam chạy đua với thời gian để cứu người ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đoàn Việt Nam tiếp tục tới điểm cứu hộ mới Ngày 14-2, đoàn cứu hộ, cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được cử tới hiện trường mới. Trước đó, đoàn ở một vị trí khác và đã tìm, đưa được bốn thi thể nạn nhân ra ngoài. Địa điểm mới hiện nay là tòa C, chung cư Cinar Sitesi (gồm ba tòa nhà) ở số 66 đường Kemalpasa, quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết do đội cứu nạn của Việt Nam có thiết bị tốt và hoạt động chuyên nghiệp nên được điều động đến hiện trường mới để ưu tiên “chạy đua với thời gian tìm cứu người còn sống”.