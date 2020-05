Tính đến sáng 6-5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ đã ghi nhận thêm gần 20.000 ca nhiễm virus corona chủng mới. Thành phố lớn đầu tiên của Brazil áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn dịch COVID-19 lan rộng. Tại Việt Nam không có ca nhiễm mới.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

20 ngày Việt Nam không có ca mới lây nhiễm trong cộng đồng

Cập nhật lúc 6h ngày 6-5 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết 12 giờ qua Việt Nam không có ca nhiễm mới. Ngoài ra trong 20 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm hiện tại vẫn là 271, trong đó 232 ca đã khỏi và ra viện, chỉ còn 39 ca đang điều trị. Trong số 39 ca này, hiện tại 9 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 34.097, trong đó 245 người cách ly tập trung tại bệnh viện.

Anh vượt Ý về số ca tử vong vì COVID-19

Theo hãng tin AFP ngày 6-5, Anh đã vượt qua Ý khi ghi nhận đến 32.000 ca tử vong và trở thành quốc gia đứng thứ nhì về thiệt hại nhân mạng do COVID-19 trên toàn cầu. Mặc dù có sự chênh lệch so với AFP, con số do trang worldometers.info đưa ra cũng cho thấy Anh đang có nhiều ca tử vong hơn Ý, theo đó Anh có 29.427 ca tử vong còn Ý 29.315 ca.

Mỹ vẫn là nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với 72.271 ca.

Quan chức y tế Mexico cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.120 ca nhiễm mới cùng 236 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 26.025 ca và 2.507 ca tử vong, theo Reuters. Tuy nhiên số ca xét nghiệm COVID-19 của Mexico khá thấp. Chính phủ nước này ngày 3-5 từng nói rằng số ca nhiễm thật sự của Mexico phải trên 104.000 ca, theo một mô hình thống kê.

Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế Quốc gia sáng 6-5 cho biết nước này chỉ ghi nhận thêm 2 ca nhiễm virus corona chủng mới và 20 ca nhiễm không triệu chứng trong ngày 5-5. Tổng số ca COVID-19 ở Trung Quốc là 82.883 ca và 4.633 người tử vong.

Thế giới đã có gần 4 triệu ca nhiễm

Tính đến sáng 6-5 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 3.723.554 ca nhiễm virus corona chủng mới, 257.972 người qua đời vì COVID-19 và 1.239.368 ca hồi phục, theo trang worldometers.info.

Đến nay, Mỹ vẫn đứng đầu với 1.235.458 ca nhiễm. Thứ nhì là Tây Ban Nha với 250.561 ca nhiễm. Ý đứng thứ 3 với 213.013 ca nhiễm, Anh đứng thứ 4 với 194.990 ca nhiễm. Tiếp theo là Pháp (170.551 ca nhiễm), Đức (167.007 ca nhiễm), Nga (155.370 ca nhiễm). Đây là những quốc gia có số ca nhiễm cao hơn 150.000 ca.

Mỹ thêm gần 20.000 ca nhiễm mới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 5-5 cho biết nước này có thêm 19.138 ca nhiễm mới và 823 ca tử vong, đưa tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 1.171.510 ca và 68.279 người qua đời vì dịch bệnh.

Trong khi đó, theo trang worldometers.info đến 5h30 ngày 6-5 (theo giờ Việt Nam), Mỹ hiện có 1.235.458 ca nhiễm và 72.149 ca tử vong.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott ngày 5-5 cho biết tiệm nail, hớt tóc và làm đẹp của bang có thể sẽ mở cửa lại vào ngày 8-5. Các phòng tập gym và tòa nhà văn phòng sẽ chính thức mở cửa từ ngày 18-5 với một số hạn chế nhất định.

Thông báo của ông Abbott được đưa ra trong bối cảnh bang Texas đang dần nới lỏng các biện pháp hạn chế đã áp đặt để ngăn dịch COVID-19 lây lan, theo Reuters.

Thống đốc Abbott cũng nói thêm rằng các doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các quy tắc cụ thể về lực lượng lao động, như giảm số lượng chỗ ngồi trong văn phòng xuống còn 25% và yêu cầu người lao động thực hành giãn cách xã hội như cách nhau 2m.

Trong một diễn biến liên quan, các hãng hàng không Mỹ đang “đốt” hơn 10 tỉ USD mỗi tháng và chở trung bình ít hơn 20 hành khách trên mỗi chuyến bay nội địa vì tác động của dịch COVID-19.

Ngay cả sau khi đã cho nằm đất hơn 3.000 chiếc máy bay, tương đương gần 50% phi đội máy bay thương mại đang hoạt động tại Mỹ, thì các hãng hàng không của Mỹ, bao gồm 4 hãng hàng không lớn nhất nước, cũng chỉ chở trung bình 17 hành khách trên mỗi chuyến bay nội địa và 29 hành khách trên mỗi chuyến bay quốc tế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham quan cơ sở sản xuất khẩu trang tại bang Arizona vào ngày 5-5-2020 – Ảnh: REUTERS

Brazil thêm gần 7.000 ca nhiễm mới

Bộ Y tế Brazil ngày 5-5 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 6.935 ca nhiễm và 600 ca tử vong mới, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 114.715 ca và 7.921 ca tử vong. Các ca nhiễm mới tăng gần 6,4% so với chiều 4-5 trong khi số ca tử vong tăng gần 8,2%.

Sao Luis cũng đã trở thành thành phố lớn đầu tiên của Brazil bắt đầu lệnh phong tỏa vào ngày 5-5 để hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới. Theo đó, chính quyền thành phố cấm người dân ra khỏi nhà trừ khi thật cần thiết.

Hãng tin Reuters cho biết lệnh phong tỏa tại Sao Luis sẽ kéo dài đến 14-5.

Cho đến nay, Brazil là quốc gia bị dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nhất tại châu Mỹ Latin.

Colombia kéo dài thời hạn phong tỏa thêm 2 tuần

Tổng thống Colombia Ivan Duque ngày 5-5 cho biết biện pháp phong tỏa đang áp dụng ở nước này sẽ được kéo dài thêm 2 tuần nữa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo Reuters. Cho đến nay, Colombia đã ghi nhận hơn 8.600 ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19, dẫn đến cái chết của 378 người.

Lệnh cách ly toàn quốc được chính phủ ông Duque ban hành từ ngày 24-3 và đã được gia hạn 2 lần. Dù quyết định kéo dài lệnh cách ly thêm 2 tuần nhưng ông Duque cho biết một số khu vực trong ngành công nghiệp và một số cửa hàng bán lẻ nhất định, như ôtô hay nội thất, có thể bắt đầu mở cửa trở lại.