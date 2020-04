Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca nhiễm mới. Tại Mỹ, số ca nhiễm virus corona chủng mới đã vượt mốc 1 triệu. Tây Ban Nha chuẩn bị dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng từ ngày 4-5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam 13 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, 9 ca tái dương tính

Theo cập nhật lúc 6h ngày 29-4 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong vòng 12 giờ qua Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Đây cũng là ngày thứ năm không có ca nhiễm mới được ghi nhận.

Tính từ 6h sáng ngày 16-4 đến nay, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc đến nay vẫn là 270, trong đó 130 ca là từ nước ngoài. Tuy nhiên tại TP.HCM ngày 28-4 phát hiện một ca dương tính trở lại với virus corona chủng mới sau khi ra viện, đưa tổng số ca dương tính lại trên cả nước lên 9 ca.

Hiện tổng số trường hợp được điều trị khỏi bệnh, ra viện là 221; còn lại 49 người đang điều trị, trong đó 8 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên.

Trước đó chiều 28-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi gần hai tuần liền không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Thủ tướng nhận định: “Chúng ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đúng đắn, chi phí thấp được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Đến giờ phút này, có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được COVID-19”.

Nhân viên y tế tại một điểm xét nghiệm nhanh sàng lọc COVID-19 ở Hà Nội – Ảnh: NAM TRẦN

Bộ trưởng Y tếGreg Hunt sáng 29-4 cho biết Canberra bắt đầu mở rộng quy mô xét nghiệm sau khi đảm bảo có đủ 10 triệu bộ kit xét nghiệm COVID-19, gồm cả những người không có triệu chứng, hi vọng điều này sẽ làm giảm số ca nhiễm virus corona và cho phép nước này dỡ bỏ các hạn chế xã hội. Cho đến nay, Úc, với 25,7 triệu dân, đã ghi nhận khoảng 6.700 ca nhiễm nhưng chỉ có 88 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với dữ liệu của Mỹ và một số điểm nóng COVID-19 khác trên thế giới. Ủy ban Y tế Quốc giasáng 29-4 cho biết nước này ghi nhận thêm 22 ca nhiễm virus corona trong ngày 28-4, tăng so với 6 ca của ngày trước đó, nâng tổng số ca COVID-19 toàn quốc lên 82.858 ca. Số ca nhập khẩu cũng tăng lên 21 ca trong ngày 28-4 so với 3 ca của ngày trước đó. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở nước này vẫn không đổi, là 4.633 ca, theo Reuters.

Mỹ vượt mốc 1 triệu ca nhiễm

Theo trang worldometers.info, tính đến 5h ngày 29-4 (theo giờ Việt Nam), số người nhiễm virus corona chủng mới ở Mỹ là 1.030.618 ca, tăng 20.262 ca so với ngày trước đó, và số người tử vong vì dịch COVID-19 là 58.682 người, tăng 1.885 ca so với ngày trước đó.

Trong khi đó, số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 28-4 (giờ Mỹ) cho biết tổng số ca nhiễm toàn quốc là 981.246 ca, tăng 23.371 ca so với ngày trước đó và số người tử vong tăng 1.336, lên mức 55.258 ca.

Tổng thống Donald Trump ngày 28-4 cho biết Mỹ đang xem xét tiến hành xét nghiệm hành khách trên một số chuyến bay quốc tế xuất phát từ các điểm nóng của dịch COVID-19. Ông Trump cho biết chính phủ của ông đang làm việc với các hãng hàng không để lên kế hoạch và có thể sẽ sớm áp dụng, theo Reuters.

Ngoài ra, Tòa nhà Quốc hội và các văn phòng quốc hội lân cận cũng sẽ tiếp tục không đón khách du lịch cho đến 16-5 trong bối cảnh nước Mỹ lo ngại sự lây nhiễm của virus corona.

Tại New York, thống đốc Andrew Cuomo ngày 28-4 cho biết số ca nhiễm mới tại các bệnh viện của bang này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng qua và ông đang có kế hoạch thuê hàng ngàn điều tra viên để đảm bảo việc mở cửa trở lại sau thời gian dài phong tỏa.

Theo đó, số người nhập viện do mắc COVID-19 trong 3 ngày liên tiếp vừa qua ở New York đã xuống dưới mức 1.000 người, mức thấp nhất kể từ ngày 24-3.

Ông Cuomo cho biết sẽ mở lại các khu vực có ít ca nhiễm corona. Tiêu chí để mở cửa lại là các khu vực phải có dưới 70% công suất giường bệnh và tỉ lệ lây nhiễm dưới 1,1, có nghĩa là một người bệnh lây cho không quá 1,1 người khác.

Các lãnh đạo của đảng Dân chủ Mỹ ngày 28-4 cho biết các nhà lập pháp tại hạ viện sẽ không quay trở lại Washington vào tuần sau theo kế hoạch vì nguy cơ lây nhiễm virus corona vẫn còn. Lãnh đạo phe đa số Hạ viện Steny Hoyer cho biết ông và chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra quyết định trên sau khi thảo luận tình hình với các bác sĩ của Hạ viện cũng như các thành viên của Hạ viện, theo hãng tin Reuters.

Với việc Thượng viện trở lại làm việc trong tuần tới, tổng thống Donald Trump đã cáo buộc các thành viên của Hạ viện không muốn làm việc. “Họ đang tận hưởng kỳ nghỉ của họ” – ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.



Hàng dãy ô tô đậu tại bãi đỗ xe ở Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ ngày 28-4-2020 vì dịch COVID-19 – Ảnh: REUTERS

Mỹ ghi nhận 3 ca COVID-19 ở trẻ có các triệu chứng hiếm gặp

Theo hãng tin Reuters, 3 trẻ mắc COVID-19 tại Mỹ đang được điều trị một triệu chứng sưng viêm hiếm gặp giống với tình trạng của các bệnh nhân nhí đã gây lo ngại cho các bác sĩ ở Anh, Ý và Tây Ban Nha. Tất cả 3 đứa trẻ này đều từ 6-8 tuổi và đang nhận điều trị tại Trung tâm Y khoa ĐH Columbia ở New York. Cả 3 trẻ đều bị sốt và viêm ruột cũng như tim.

Bác sĩ Mark Gorelik, chuyên gia về thấp khớp và miễn dịch nhi khoa của ĐH Columbia, cho biết ông được nhờ tư vấn xem liệu những đứa trẻ này có mắc phải bệnh Kawasaki hay không. Bệnh Kawasaki, vốn phổ biến hơn ở châu Á, là tình trạng sưng viêm các mạch máu, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim. Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ nhưng chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi.

Hiện các chuyên gia y khoa ở Anh và Ý cũng đang tìm hiểu mối liên hệ giữa virus corona chủng mới gây đại dịch COVID-19 với căn bệnh sưng viêm nghiêm trọng này.

Trang trại bò sữa của ông Alfred Brandt, vào ngày 28-4-2020, cùng với nhiều trang trại khác tại Linn, Missouri, Mỹ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, buộc phải đổ bỏ sữa thừa do trường học, nhà hàng và quán cà phê đóng cửa – Ảnh: REUTERS

Số ca tử vong ở Pháp gần chạm mức 24.000

Số ca tử vong ở Pháp đã gần chạm mức 24.000 ca vào ngày 28-4 trong bối cảnh thủ tướng Edouard Philippe công bố chi tiết kế hoạch của chính phủ để dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa đã áp đặt từ 17-3 nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới. Ông Philippe cho biết việc nới lỏng các giới hạn sẽ bắt đầu từ ngày 11-5 nhưng cảnh báo rằng các nhà chức trách có thể đảo ngược tình hình nếu số ca nhiễm mới hằng ngày tăng trên 3.000 ca.

Theo trang worldometers.info, số ca nhiễm toàn quốc của Pháp tính đến sáng 29-4 (theo giờ Việt Nam) là 165.911 ca, tăng 2.638 ca so với ngày trước đó và 23.660 ca tử vong.

Cũng theo trang này, Mỹ hiện đang đứng đầu về số ca nhiễm với 1.030.618 người mắc COVID-19, thứ nhì là Tây Ban Nha với 232.128 ca nhiễm, Ý đứng thứ ba với 201.505 ca nhiễm.



Tây Ban Nha chuẩn bị mở cửa trở lại

Tây Ban Nha ngày 28-4 đã công bố kế hoạch 4 giai đoạn để dỡ bỏ lệnh phong tỏa và trở lại với cuộc sống bình thường vào cuối tháng 6 sau khi số người qua đời vì COVID-19 hàng ngày hôm 28-4 là 301 người, thấp hơn mức kỷ lục ngày 950 người hồi đầu tháng 4.

Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết việc dỡ bỏ một số hạn chế nơi công cộng sẽ bắt đầu vào ngày 4-5 và tùy tình hình từng tỉnh.

Trong giai đoạn đầu, các tiệm cắt tóc và các doanh nghiệp khác hoạt động theo lịch hẹn trước sẽ mở cửa trong khi các nhà hàng có thể cung cấp dịch vụ mang đi. Giai đoạn tiếp theo, dự kiến bắt đầu từ 11-5, sẽ cho phép các quán bar mở lại khu vực sân thượng nhưng bị giới hạn ở mức 1/3 công suất.

Từ thời điểm này, người khỏe mạnh không có bệnh nền sẽ được phép giao tiếp trong các nhóm nhỏ, các thành viên gia đình được phép dự đám tang.

Làm việc từ xa sẽ kéo dài cho đến khi đạt đến giai đoạn cuối vào cuối tháng 6.

