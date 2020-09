Chín nhà sản xuất vắc xin hàng đầu Mỹ và châu Âu ngày 8-9 cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn khoa học trong các thử nghiệm về vắc xin COVID-19 trong bối cảnh cuộc chạy đua toàn cầu để ngăn chặn đại dịch virus corona.

Trụ sở Moderna Therapeutics, một trong số các công ty đang phát triển vắc xin COVID-19 trên thế giới, tại Massachusetts, Mỹ – Ảnh: REUTERS Các công ty, bao gồm Pfizer, GlaxoSmithKline và AstraZeneca, đã ban hành “cam kết lịch sử” sau khi có nhiều lo ngại về việc các nhà sản xuất vắc xin có thể bỏ qua các tiêu chuẩn về an toàn và hiệu quả trong cuộc đua vắc xin COVID-19. Các công ty trên cam kết duy trì “tính toàn vẹn của quy trình khoa học khi làm việc để hướng đến việc được phê duyệt vắc xin COVID-19 đầu tiên”. Ngoài 3 công ty trên, Johnson & Johnson, Merck & Co, Moderna, Novavax, Sanofi và BioNTech cũng tham gia cam kết chung này, theo Hãng tin Reuters. Tính đến 6h ngày 9-9 (theo giờ Việt Nam), toàn cầu đã có trên 27,6 triệu ca COVID-19, bao gồm hơn 19,8 triệu ca hồi phục và hơn 900.000 người qua đời vì virus corona, theo trang worldometers.info. Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới, với trên 6,5 triệu ca. Đứng thứ nhì là Ấn Độ (hơn 4,3 triệu ca), Brazil ở vị trí thứ ba (trên 4,1 triệu ca) và kế đến là Nga (hơn 1 triệu ca).

Tại New York (Mỹ), chứng kiến sự tăng đột biến các ca COVID-19 sau khi học sinh quay trở lại trường học, thống đốc Andrew Cuomo ngày 8-9 cho biết ông có thể yêu cầu các trường từ mẫu giáo đến trung học phổ thông phải thông báo số học sinh và nhân viên mắc COVID-19. Ông Cuomo nói thêm rằng các trường đại học có trên 100 ca nhiễm sẽ buộc phải chuyển sang học trực tuyến. Tương tự, Canada cũng đang lo ngại trước làn sóng gia tăng các ca COVID-19 khi trường học trên khắp nước này bắt đầu mở cửa trở lại. Quan chức y tế Theresa Tam ngày 8-9 thông báo trung bình 545 ca được ghi nhận hằng ngày trong tuần qua, tăng so với con số trung bình 300 ca hồi tháng 7. “Đó không phải một tín hiệu tốt” – quan chức Tam nhận định. Hiện tại Canada đã có hơn 132.000 người mắc COVID-19, bao gồm 9.146 người chết vì virus corona, theo Reuters. Ở châu Âu, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 9-9 sẽ thông báo về các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt mới trên toàn bộ nước Anh trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tăng cao. Theo đó, Anh sẽ cấm tụ tập từ 6 người trở lên từ ngày 14-9 và sẽ phạt nếu họ vi phạm. “Chúng ta cần hành động ngay để ngăn virus lây lan” – ông Johnson nói. Anh đã ghi nhận 2.460 ca nhiễm mới trong ngày 8-9, thấp hơn một chút so với 2 ngày trước đó, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình khoảng 1.000 ca/ngày hồi tháng 8. Với hơn 352.000 ca nhiễm, Anh đang đứng ở vị trí thứ 13 của bảng xếp hạng các nước có nhiều ca nhiễm nhất thế giới.