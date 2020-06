Đến ngày 8-6, số ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là hơn 405.074 người. Hiện những nước có dịch bệnh phức tạp và ổ dịch bùng phát là Brazil, Ấn Độ…

Người dân Brazil xuống đường biểu tình hưởng ứng biểu tình chống kỳ thị ở Mỹ, nhưng tại đây, họ đổi thành kêu gọi đối xử bình đẳng với người thổ dân – Ảnh: REUTERS

Mỹ vẫn là nước có nhiều ca nhiễm và tử vong nhất thế giới và xếp sau thứ hai là Brazil với 691.962 ca nhiễm và 36.499 ca tử vong.

Theo Reuters, số ca tử vong ở Brazil đang tăng nhanh và quốc gia Nam Mỹ này có thể vượt Anh về số ca tử vong. Trong ngày 7-6, người dân Brazil đã xuống đường để hưởng ứng các cuộc biểu tình chống kỳ thị, phân biệt đối xử sau cái chết của một người Mỹ da màu ở Mỹ. Tuy nhiên, tại Brazil, người dân đổi thành lời kêu gọi: “Mạng người thổ dân cũng đáng quý”.

Các cộng đồng thổ dân ở Mỹ Latin, trong đó có ở Brazil thiếu khả năng tiếp cận thông tin y tế đáng tin, không có hạ tầng và dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu cấp bách trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở khu vực này.

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây cảnh báo những cộng đồng thổ dân tại vùng Amazon đang đối mặt với “rủi ro nghiêm trọng” do dịch bệnh COVID-19 gây ra, đồng thời hối thúc các nước trong khu vực tăng cường biện pháp bảo vệ.

Vùng rừng nhiệt đới và châu thổ sông Amazon bao gồm các phần lãnh thổ của 8 quốc gia Mỹ Latin là Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana và Surinam. Đây là nơi trú ngụ của 420 dân tộc thiểu số, trong đó có 60 cộng đồng sinh hoạt theo lối biệt lập tự nguyện.

Ấn Độ hiện đứng thứ 6 trên danh sách tổng kết của trang https://www.worldometers.info/ về số người nhiễm. Số người tử vong ở nước này là 10.884.

Theo báo Times of India ngày 8-6, ngày hôm nay là ngày các trung tâm thương mại, đền thờ, các địa điểm công cộng ở Ấn Độ được mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số ca nhiễm virus trong ngày chủ nhật 7-6 lại tăng lên, với hơn 10.700 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Ấn Độ có số ca nhiễm mới trên mốc 10.000.

Tại Đông Nam Á, dù Singapore có số nhiễm virus corona chủng mới cao nhất, Indonesia lại là nước có nhiều ca tử vong nhất với 1.851 người tử vong.

Tổng số người thiệt mạng do COVID-19 được ghi nhận là hơn 400.000 nhưng con số này trên thực tế có thể còn cao hơn do ở một số quốc gia thiếu điều kiện xét nghiệm, những người tử vong do dịch bệnh này có thể đã không được ghi nhận.

Chính quyền tỉnh Tây Java của Indonesia đã quyết định kéo dài các hạn chế xã hội quy mô lớn tại Bogor, Depok và Bekasi, 3 thành phố lớn thuộc khu vực đại Jakarta, tới ngày 2-7. Tuy nhiên, lệnh hạn chế sẽ được điều chỉnh theo từng địa phương dựa trên mức độ khẩn cấp của mỗi nơi.

Theo HỒNG VÂN