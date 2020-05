Các nước Mỹ, Pháp, Anh, Ý tiếp tục giảm ca nhiễm bệnh, kế hoạch nới lỏng hoặc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp tục được đưa ra bên cạnh nỗ lực phục hồi nền kinh tế. Việt Nam đã 25 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Học sinh Úc bắt đầu đi học lại

Ngày 11-5, trẻ em ở một số bang ở Úc bắt đầu trở lại trường học sau khi được nghỉ ở nhà vì dịch bệnh COVID-19 từ giữa tháng 3. Theo Reuters, tỉ lệ lây nhiễm mới ở Úc vẫn được kiểm soát ở mức thấp.

Các bang cho học sinh đi học lại là New South Wales, bang đông dân nhất ở Úc, và bang Queensland. Nhà chức trách đã chuyển đến các trường xà phòng, nước rửa tay, máy đo thân nhiệt và cả thiết bị bảo hộ cá nhân. Quy mô lớp học giảm xuống và hạn chế tối đa tiếp xúc giữa các học sinh.

Việt Nam 25 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h ngày 11-5, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Việt Nam không có ca nhiễm mới, và là ngày thứ 25 không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số ca nhiễm cả nước hiện vẫn là 288, trong đó 48 ca từ nước ngoài được cách ly ngay khi nhập cảnh. Đến nay đã có 241 trường hợp được điều trị khỏi, chiếm 84%.

Hiện còn 47 bệnh nhân đang điều trị tại 6 cơ sở y tế, đa số bệnh nhân đều có sức khỏe ổn định, trong đó 14 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 2 lần trở lên.

Riêng trường hợp bệnh nhân nặng nhất đến thời điểm này là bệnh nhân 91 phi công người Anh, hôm qua 11-5 Hội đồng chuyên môn đã hội chẩn, tìm giải pháp tốt nhất cho bệnh nhân.

Các chuyên gia đã đề xuất chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị nội khoa tích cực và đánh giá khả năng ghép phổi.

Bộ Y tế Nhật Bản ngày 10-5 thông báo hơn 90% số giường bệnh dành cho điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Tokyo đã kín chỗ. Cụ thể tính tới ngày 28-4 đã có 1.832 bệnh nhân COVID-19 nhập viện, tương đương 91,6% trong tổng số 2.000 giường bệnh dành điều trị người mắc bệnh này. Theo hãng tin Reuters, chính quyền khu vực đô thị Tokyo dự kiến nâng tổng số giường điều trị bệnh nhân COVID-19 lên gấp đôi mức hiện nay, tức 4.000 giường bệnh.

New York xét nghiệm 2 lần/tuần cho nhân viên nhà dưỡng lão Theo chỉ thị mới ngày 10-5 của Thống đốc New York Andrew Cuomo, các nhân viên làm việc ở các nhà dưỡng lão trong tiểu bang này sẽ phải làm xét nghiệm virus corona 2 lần mỗi tuần. Ngoài ra, các bệnh viện không được cho bệnh nhân xuất viện về lại nhà dưỡng lão trừ khi họ được xét nghiệm âm tính. Các cơ sở dưỡng lão vi phạm sẽ bị tước giấy phép hoạt động. Theo BBC, ông Cuomo đang bị chỉ trích về tỉ lệ tử vong cao tại các nhà dưỡng lão. Hiện New York có khoảng hơn 600 nhà dưỡng lão. Bang này đang cân nhắc phương án nới lỏng các biện pháp hạn chế và mở cửa nền kinh tế từ 15-5. Một công nhân Ghana lây bệnh cho 533 người ở nhà máy chế biến cá Cuối ngày 10-5, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo xác nhận trên truyền hình một công nhân đã lây virus corona cho 533 công nhân khác trong một nhà máy chế biến cá ở thành phố Tema. 533 người mới nhiễm này chiếm 11,3% tổng số ca COVID-19 ở Ghana. Ngành y tế Ghana được báo động về ổ dịch trên vào cuối ngày 8-5. Tuy nhiên, theo Reuters, không có thông tin về việc liệu các biện pháp an toàn có được áp dụng tại nhà máy hay không. Tính đến tối 10-5, Ghana có 4.700 ca COVID-19, là quốc gia có nhiều người nhiễm nhất ở tây Phi. Tổng số người tử vong vì virus này là 22 người. Các biện pháp giãn cách xã hội ở Ghana sẽ kéo dài đến cuối tháng 5-2020, trường học các cấp tiếp tục đóng cửa.

Thế giới gần 1,4 triệu ca hồi phục

Theo thống kê của trang worldometers.info, đến 6h sáng 11-5, toàn cầu có hơn 4,1 triệu ca nhiễm, 283.000 ca tử vong và gần 1,5 triệu ca hồi phục.



Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về hầu hết các chỉ số liên quan tới dịch COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 19.444 ca dương tính với virus corona chủng mới và 720 người tử vong, theo worldometers.info.

Số người mắc bệnh và tử vong đều giảm mạnh so với mấy ngày trước, cho thấy đại dịch đang giảm ở Mỹ. Tại New York, tiểu bang này chỉ có 41 trường hợp được ghi nhận, dù vẫn đứng đầu toàn quốc về số ca nhiễm mới. New Jersey và Massachusetts là hai tiểu bang có số ca tử vong cao nhất tại Mỹ trong vòng 24 giờ ngày.

Thống đốc New York, ông Andrew Cuomo cho biết chính quyền có thể sẽ cho phép những khu vực có tình trạng dịch bệnh ít nghiêm trọng hơn, chủ yếu là vùng ngoại ô, nông thôn mở lại hoạt động vào cuối tháng.

Bữa tiệc mừng ngày của mẹ của gia đình cô Jane Hassebroek ở Brooklyn, New York, Mỹ trong ngày 10-5 – Ảnh: REUTERS

* Tính đến hết ngày 10-5, Trung Quốc có thêm 17 ca nhiễm COVID-19, tăng so với ngày hôm trước và tiếp tục là ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ 28-4. Ngoài ra, không có ca tử vong mới.

Trong số các ca nhiễm mới, 7 ca là từ nước ngoài trở về, 5 ca ở thành phố Vũ Hán. Tổng số ca dương tính với virus ở Trung Quốc hiện là 82.918 trường hợp với 4.633 người tử vong.

* Thêm lãnh đạo Hải quân Mỹ có tiếp xúc với thành viên dương tính với virus corona chủng mới trong gia đình. Mặc dù được xét nghiệm và âm tính với virus, ông sẽ bị cách ly trong một tuần, một nguồn tin cho biết với Reuters.

* Ngày 10-5, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo lệnh phong tỏa tại nước này do dịch COVID-19 sẽ được kéo dài đến ít nhất là ngày 1-6 dù ông công bố các kế hoạch dỡ bỏ một cách thận trọng các hạn chế đi lại. Theo đó, một số trường tiểu học có thể đón học sinh và một số cửa hàng có thể mở cửa trở lại từ ngày 1-6. Một số địa điểm công cộng có thể mở cửa lại từ 1-7.

Trong vòng 24 giờ qua, Anh có thêm 3.923 ca dương tính và 268 ca tử vong vì virus corona chủng mới. Tổng số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 tại Anh lần lượt 219.183 và 31.855 ca.

* Tính đến tối 10-5 (giờ Pháp), số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Pháp là 26.380 người, tăng 70 ca trong 24 giờ. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại Pháp kể từ khi nước này bắt đầu các biện pháp phong tỏa từ ngày 17-3.

Pháp hiện có 22.569 bệnh nhân đang nằm viện (giảm 45 ca so với một ngày trước), trong đó 2.776 người phải chăm sóc đặc biệt (giảm 36 ca).

Pháp bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp phong tỏa kể từ ngày hôm nay 11-5 nhưng vẫn thận trọng với 4 vùng xếp loại nguy cơ cao là Ile-de-France, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté và Grand-Est.

Đối với 4 vùng trên, công viên và vườn hoa tiếp tục đóng cửa. Các cửa hàng không thiết yếu được phép mở cửa trở lại với điều kiện đảm bảo giãn cách và vệ sinh, trừ các trung tâm thương mại lớn hơn 40.000m2.

Hành khách đi xe công cộng buộc phải đeo khẩu trang.Các trường mẫu giáo và tiểu học, nếu đủ điều kiện, có thể đón tối đa 15 học sinh/lớp. Các trường trung học cơ sở trong các vùng ít nguy cơ được phép hoạt động từ ngày 18-5. Việc mở cửa trở lại các trường trung học phổ thông sẽ được quyết định vào cuối tháng 5.

* Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý ngày 10-5 cho biết nước này ghi nhận thêm 1.083 ca nhiễm virus corona chủng mới và 165 ca tử vong do nhiễm bệnh COVID-19 ở Ý. Tổng số ca mắc COVID-19 của Ý là 219.070 trường hợp. Tổng số ca tử vong là 30.560 trường hợp. Tổng số ca bình phục là 105.186 ca.

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte khuyến cáo, nếu người dân không tuân thủ khoảng cách an toàn, nguy cơ mọi nỗ lực đã thực hiện sẽ bị phá hủy, đất nước sẽ bị phong tỏa trở lại và sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Ý.

