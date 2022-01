Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine Covid-19 Pfizer tiêm cho trẻ 5-11 tuổi

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thức nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi cần rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo các chương trình tiêm chủng của tất cả các nước đã triển khai. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên trao đổi với WHO về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn. Tiếp đến, phải tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng nên Thủ tướng đã giao Bộ Y tế có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức của người dân đối với tiêm vaccine cho trẻ em vì với đối tượng này khi tiêm sẽ khó khăn hơn người lớn.

Cùng ngày, Cục Quản lý dược có công văn gửi chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về liều tiêm vaccine Covid-19 của Moderna. Theo đó, Cục Quản lý dược đã nhận được văn bản, hồ sơ, tài liệu kèm theo của Zuellig Pharma Việt Nam về việc đề nghị tiêm liều tăng cường (liều thứ 3) của vaccine Moderna. Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý dược đồng ý với đề nghị tiêm liều tăng cường của vaccine Moderna theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất vaccine là tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên liều 0,25ml, chứa 50mcg mNRA, bằng một nửa liều cơ bản của vaccine này.

Ngày 21-1, Ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ có thông báo về quy trình tham quan đường hoa tết năm nay. Theo đó, Đường hoa Nguyễn Huệ có 2 cổng vào tại đầu đường hoa, giao lộ Nguyễn Huệ – Lê Lợi. Khách tham quan xếp hàng và thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi vào đường hoa, gồm: khai báo y tế qua app PC-Covid; sát khuẩn tay; kiểm tra nhiệt độ; đeo khẩu trang đúng quy định trong suốt thời gian tham quan, kể cả khi chụp ảnh. Ban tổ chức bố trí 6 cổng ra dọc hai bên đường tại giao lộ giữa đường Nguyễn Huệ và các đường nhánh. Tùy theo tình hình dịch bệnh, thời gian hoạt động, thời gian đóng cửa, thời gian tạm ngừng đón khách tham quan của đường hoa sẽ thay đổi theo sự chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM, kiến nghị của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM. Với chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 sẽ mở cửa từ tối ngày 29-1-2022 (27 Tết) đến ngày 4-2-2022 (mùng 4 Tết) tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Tối 21-1, Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước có thêm 2.256 người mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số được điều trị khỏi lên gần 1,8 triệu người; đồng thời ghi nhận tiếp 177 ca tử vong tại 29 tỉnh thành. Đến nay, tổng số tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 36.443 ca. Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận thêm 15.935 ca mắc Covid-19 tại 62 tỉnh, thành phố, trong đó có 10.912 ca ở cộng đồng. Trong số các địa phương, Hà Nội tiếp tục có số mắc trong ngày cao nhất với 2.805 ca, tiếp đó là Đà Nẵng 964 ca, Hải Phòng 796 ca… trong khi số ca mắc tại TPHCM giảm mạnh chỉ có 227 ca.

NHÓM PV https://www.sggp.org.vn/de-xuat-mua-219-trieu-lieu-vaccine-covid19-pfizer-tiem-cho-tre-511-tuoi-790110.html