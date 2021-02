Đề nghị tiếp tục đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 6 giờ ngày 3-3

Theo đề xuất mới của Cục Hàng không Việt Nam, thời hạn đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được tiếp tục kéo dài từ 12 giờ 01 ngày 21-2 đến 6 giờ ngày 3-3-2021 (giờ địa phương).

Sân bay Vân Đồn do một tập đoàn tư nhân đầu tư, vận hành, khai thác nhưng phần an ninh hàng không vẫn do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam đảm nhận