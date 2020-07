Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, trên Biển Đông và đất liền nước ta có nhiều khả năng xuất hiện các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Ngập tại Lào Cai do mưa lớn – Ảnh: HƯƠNG GIANG

Theo đó, hiện tại có một vùng áp thấp đang hình thành ở khu vực vùng biển phía đông Philippines, khoảng ngày 30-7 đến 1-8, vùng áp thấp này có khả năng đi vào phía bắc Biển Đông và mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Những ngày đầu tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía tây bắc và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 31-7 ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió xoáy mạnh và có mưa dông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Người dân hoạt động đánh bắt, tàu thuyền trên biển cần cảnh giác cao độ đề phòng thiệt hại về người và của.

Trong những ngày đầu tháng 8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, trong đó khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra dông, lốc, sét.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 29-7:

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng có mưa rào và dông vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày oi nóng, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Theo LÊ PHAN