Đại dịch COVID-19 làm tăng rối loạn trầm cảm, lo âu, căng thẳng, mất n

Theo thông báo hôm nay 10-10 của Bệnh viện Sức khỏe tâm thần trung ương 1, kết quả phân tích 66 nghiên cứu trên thế giới về tỉ lệ mắc các rối loạn tâm thần trong đại dịch COVID-19 cho thấy tỉ lệ mắc rối loạn trầm cảm là 31,4%, rối loạn lo âu là 31,9%, căng thẳng là 41,9%, rối loạn giấc ngủ là 37,9%.

Đặc biệt, nhóm dễ bị tổn thương là nhân viên y tế, người ở tuyến đầu chống dịch, người có bệnh lý nền, người sống độc thân…

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Vân – trưởng khoa bán cấp tính nữ, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần trung ương 1, thời gian qua bệnh viện đã nhận điều trị nhiều ca bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần trong dịch và hậu COVID-19, cụ thể là các trường hợp rối loạn trầm cảm, lo âu, mất ngủ sau khi được xác định dương tính, rối loạn giấc ngủ, căng thẳng khi phải đi cách ly tập trung…

Ngoài ra, có các trường hợp gặp triệu chứng loạn thần cấp do lo lắng biến chứng khi đến lịch tiêm ngừa COVID-19, bị khủng hoảng tâm lý do thảm họa, bị sang chấn tâm lý khi phải giãn cách kéo dài. Sau này các trường hợp không được can thiệp ngay, bệnh diễn biến thành các chứng sợ tiếp xúc, rối loạn ám ảnh…, ảnh hưởng đến chức năng sinh hoạt và cuộc sống hằng ngày.

Hôm nay 10-10 là Ngày sức khỏe tâm thần thế giới. Theo ông Trần Văn Thuấn – thứ trưởng Bộ Y tế, đại dịch diễn biến phức tạp đã làm gia tăng đáng kể các rối loạn sức khỏe tâm thần, làm trầm trọng hố ngăn cách bất bình đẳng giữa các tầng lớp trong xã hội kèm theo các hậu quả nặng nề.

Ông Thuấn cho hay toàn thế giới cứ 4 người thì có 1 người có vấn đề sức khỏe tâm thần, trong 10 nguyên nhân chủ yếu gây mất khả năng lao động là do các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Theo ông Võ Văn Bản – chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, khảo sát nhanh của hội cho hay có 40% người được hỏi có nhu cầu can thiệp, tư vấn tâm lý. “Kết quả này cũng tương đương ở nước ngoài với 47% người ở tuyến đầu chống dịch cho biết cần tư vấn tâm lý”, ông Bản cho biết.

