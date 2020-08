Trước yêu cầu phải thực hiện xét nghiệm diện rộng, vừa phải đẩy nhanh tiến độ để truy vết người bệnh, ngành y tế TP Đà Nẵng đã tính tới phương án lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo nhóm.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng – Ảnh: TẤN LỰC

TS Lê Thị Quỳnh Mai – phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương – cho biết qua thử nghiệm giữa xét nghiệm gộp và test đơn lẻ thì hầu như không có sự khác biệt về kết quả, chỉ khác biệt về thời gian.

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh – giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng), dự tính việc xét nghiệm này được thực hiện theo nhóm 3-5 người. Các mẫu được lấy chung một ống để xét nghiệm, trường hợp có kết quả dương tính thì xét nghiệm lại từng mẫu để tìm người nhiễm COVID-19.

TS Lê Thị Quỳnh Mai cho rằng nếu xét nghiệm quá nhiều mẫu đơn lẻ mà tỉ lệ bắt được ca dương tính bằng 0 thì sẽ khá tốn kém.

“Khi xét nghiệm gộp sẽ tiết kiệm được sinh phẩm, vật lực, nhưng trong trường hợp mẫu cho dương tính sẽ tốn thêm khá nhiều thời gian bởi phải tách rời các mẫu đó ra để tìm từng người dương tính trong nhóm này.

Vì thế phương pháp này chỉ nên xem xét áp dụng ở các nhóm đối tượng ở cộng đồng dân cư, thôn xóm đang bị phong tỏa vì có trường hợp dương tính với COVID-19. Còn với những trường hợp bệnh nhân nghi ngờ, cần thiết phải cách ly ngay thì test đơn lẻ để cho kết quả sớm nhất” – TS Mai phân tích.

Trong những ngày qua, đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra một số giải pháp làm sạch các bệnh viện (BV) được xác định trong khu vực “ổ dịch”. Hiện nay, số lượng bệnh nhân và nhân viên y tế tại các BV đã được hạn chế đến mức an toàn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 5-8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết trong những ngày tới, từng BV trong khu vực bị phong tỏa này (BV Đà Nẵng, BV C Đà Nẵng, BV Chỉnh hình và phục hồi chức năng) sẽ được đánh giá về chỉ số an toàn liên quan đến bộ tiêu chí an toàn BV mà Bộ Y tế đã ban hành.

“Sau khi làm sạch BV xong, chúng ta phải làm sao đảm bảo đó là nơi an toàn để cho người bệnh đến khám chữa bệnh và điều trị” – Thứ trưởng Sơn nói.

Theo TRƯỜNG TRUNG