Ngày 29-3, nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển Đà Nẵng.

Đó là quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; quyết định chủ trương cho phép xây dựng đề án Trung tâm tài chính Đà Nẵng.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định đồ án quy hoạch chung Đà Nẵng đã định vị được chiến lược phát triển đến năm 2030 Đà Nẵng trở thành một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu, cổng vào của hành lang kinh tế Đông – Tây, điểm đến phong cách sống toàn cầu, trung tâm du lịch, dịch vụ, kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.

Đà Nẵng phải ưu tiên tập trung nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu của khu vực, thành động lực mới cho phát triển đất nước.

Với chủ trương cho phép xây dựng đề án Trung tâm tài chính Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước lưu ý Đà Nẵng cần đảm bảo đưa ra các mục tiêu, giải pháp liên quan đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp; các kiến nghị về cơ chế, chính sách liên quan đến chính sách thuế, chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, xây dựng dự án khu phức hợp trung tâm tài chính, thương mại có khu vui chơi, giải trí, casino và chung cư cao cấp.

Đà Nẵng giảm giá đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng công bố chủ trương về điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 theo hướng giảm giá đất để hỗ trợ, giảm giá trị nộp tiền thuê đất cho doanh nghiệp, người dân, nhà đầu tư.

Theo đó, điều chỉnh tỉ lệ phần trăm giá đất thương mại dịch vụ và sản xuất kinh doanh so với giá đất ở cùng vị trí. Cụ thể: giá đất thương mại dịch vụ từ 80% giảm xuống 70% (giảm 10% so với hiện nay); giá đất sản xuất kinh doanh từ 60% giảm còn 50% (giảm 10% so với hiện nay).

Về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 cơ bản tương đương bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, chỉ điều chỉnh giảm 109 vị trí và tuyến đường cho phù hợp với các tuyến đường lân cận trong từng khu vực.

TP cũng điều chỉnh tỉ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất với tỉ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền hằng năm giảm từ 2% xuống còn 1%; tỉ lệ phần trăm áp dụng đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản giảm từ 0,7% xuống còn 0,5%.

Đà Nẵng cũng ban hành các chính sách ưu đãi, tập trung quỹ đất để thu hút các nhà đầu tư với 321 khu đất lớn, tổng diện tích đất hơn 2 triệu m2, đang có để thu hút đầu tư ba lĩnh vực chính là du lịch, công nghiệp – công nghệ cao và kinh tế biển.

TP cũng lên kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025 tất cả 186 khu đất với tổng diện tích hơn 1,36 triệu m2.

