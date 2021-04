Đã bắt được cô gái xuất nhập cảnh trái phép như... đi chợ trong đại dịch COVID-19

Ngày 6-4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết sau khi truy nã đã bắt được Nguyễn Thị Thanh Linh (21 tuổi) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.

Nguyễn Thị Thanh Linh lúc bị bắt – Ảnh: QUỲNH GIANG

Trước đó, vào tháng 3-2020, Linh đã liên hệ với một đường dây đưa người trốn đi nước ngoài trái phép để thuê đưa mình và cô gái tên Hiền vượt biên trái phép sang Trung Quốc lấy chồng. Đến ngày 19-4-2020, Linh nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó về sinh sống tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 14-5-2020, Linh bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khởi tố bị can về hành vi “tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Trong quá trình điều tra, Linh được cơ quan công an cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Nhưng đến tháng 11-2020 đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã.

Trong thời gian bỏ trốn, Linh tiếp tục vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Đến giữa tháng 1-2021 lại quay về Việt Nam và sống chung với bạn trai ở xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Tối 5-4, Linh đã bị bắt theo lệnh truy nã và di lý về Bà Rịa – Vũng Tàu.

