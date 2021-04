Cựu tuyển thủ U23 Pháp Loic Desriac "xé" áo vàng sau cuộc lật đổ ấn tượng

Loic Desriac làm đầu máy kéo của Bike Life Đồng Nai – Ảnh: M.Q.

Đội TP.HCM Vinama đánh mất lợi thế ở nội dung sở trường – Ảnh: M.Q.

Nội dung đồng đội tính giờ 40km tại Nghệ An là một trong những chặng đua có tính quyết định lớn đến chủ nhân chiếc áo vàng của giải đấu danh giá này, bên cạnh chặng đua cá nhân tính giờ và chặng 19 từ TP Phan Rang – Tháp Chàm vượt hai con đèo Ngoạn Mục và Prenn đến với TP Đà Lạt. Nhiều năm qua, nội dung đồng đội tính giờ được xem là “đặc sản” của các tay đua TP.HCM. Thế nhưng, đội TP.HCM Vinama đã không thể vào chặng đua lần này với tâm lý tốt nhất, khi tay đua chủ lực Nguyễn Thắng gặp tai nạn gãy xương đòn chỉ vài tuần trước giải nhưng phải nén đau thi đấu. Ngoài ra cũng phải kể đến Trần Thanh Điền, Nguyễn Minh Việt… không có được thể lực tốt nhất. Trong khi đó, tập thể Bike Life Đồng Nai đang có phong độ ấn tượng và giàu khát khao chiến thắng với những cái tên: Nguyễn Hoàng Sang, Nguyễn Hướng, Trần Lê Minh Tuấn, Nguyễn Phạm Quốc Khang, Nguyễn Văn Đức và đặc biệt là Loic Desriac. Loic Desriac cho thấy sự sung mãn của mình với 2 lần thắng chặng kể từ đầu giải.Thực tế là phần lớn thời gian ở nội dung cá nhân tính giờ này, Loic Desriac đã kéo đồng đội đi với tốc độ cao và rất dài. Nhờ đó, đội Bike Life Đồng Nai đã giành chiến thắng với thành tích 47 phút 23,55 giây (tốc độ trung bình lên đến 50,641 km/h), hơn đội thứ hai TP.HCM Vinama 5,99 giây. Đặc biệt, thành tích của các tay đua Đồng Nai hơn êkip Dược Domesco Đồng Tháp của áo vàng Nguyễn Tấn Hoài đến 38,01 giây. Với kết quả này, Loic Desriac đã “xé” áo vàng của Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) với tổng thành tích 13 giờ 7 phút 54,55 giây, hơn gần 6 giây so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Javier Perez (TP.HCM Vinama). Đồng thời, đội Bike Life Đồng Nai cũng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội với 37 giờ 49 phút 26,55 giây, hơn gần 6 giây so với đội thứ hai TP.HCM Vinama. Loic Desriac chia sẻ: “Hương vị chiến thắng hôm nay thật tuyệt vời khi đội Bike Life Đồng Nai trải qua những thời điểm hết sức khó khăn nhưng đã cố gắng đạt được kết quả mỹ mãn. Tôi đã giành được áo vàng tổng sắp. Đây chính là động lực để tôi hướng đến chiếc áo vàng chung cuộc nhưng đường còn dài, mục tiêu của chúng tôi là cố gắng từng chặng một”. Ngày 15-4, các tay đua sẽ thi đấu chặng 9 từ Nghệ An đến Quảng Bình có lộ trình dự kiến 199km.