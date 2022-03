Cục trưởng C04: ‘Kiên quyết không để Việt Nam thành nơi trung chuyển ma túy’

Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy phối hợp với nhiều đơn vị phá một chuyên án lớn có người nước ngoài tham gia điều hành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép – Ảnh: C04 cung cấp

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), cho biết như trên và nhận định tội phạm ma túy là vấn đề có tính chất quốc tế, nên cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước để đấu tranh với loại tội phạm này.

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống lực lượng cảnh sát ma túy, chia sẻ về kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy thời gian qua, cục trưởng C04 cho biết từ năm 1997 đến năm 2021, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 290.000 vụ, hơn 464.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 81,6 tấn heroin, 15,7 tấn và 9,1 triệu viên ma túy tổng hợp…

Trong đó, lực lượng công an bắt giữ xử lý khoảng 90% số vụ việc; triệt phá, bắt giữ hàng trăm đường dây, tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia và liên quan quốc tế, góp phần ngăn chặn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trong các chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy, cảnh sát cũng thu giữ hàng nghìn súng quân dụng, đạn, lựu đạn cùng tài sản có giá trị hàng nghìn tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của khu vực “Tam giác vàng” là trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn thứ 2 thế giới.

Thời gian vừa qua xuất hiện tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng Internet để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy.

Bên cạnh đó, xuất hiện xu hướng các đối tượng người nước ngoài lợi dụng chính sách mở cửa, hội nhập, những quy định thuận lợi của Nhà nước đối với thủ tục hải quan và những kẽ hở trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu… móc nối với các đối tượng trong nước thành lập các doanh nghiệp, công ty “bình phong” sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, thuê kho, xưởng để ngụy trang tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết lực lượng chức năng sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, kiên quyết không để Việt Nam thành nơi trung chuyển ma túy – Ảnh: THÂN HOÀNG

“Do chịu tác động trực tiếp từ khu vực “Tam giác vàng”, trung tâm sản xuất ma túy lớn thứ hai thế giới, dự báo thời gian tới tình hình tội phạm về ma túy trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Tội phạm này hoạt động ngày càng manh động, tinh vi, liều lĩnh, trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống đối lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt.

Lực lượng công an đã dự báo được tình hình và có giải pháp trấn áp quyết liệt để ngăn chặn nguồn ma túy đi vào nước ta”, cục trưởng C04 chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo C04, một trong những giải pháp để giải quyết vấn đề tội phạm về ma túy là “cần tăng cường hợp tác quốc tế, đấu tranh phòng, chống ma túy từ sớm, từ xa; điều tra, bắt giữ cả đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an là không đánh khúc giữa hoặc chỉ bắt giữ các đối tượng vận chuyển”.

C04 đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ký bản ghi nhớ và ban hành kế hoạch tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam.

“Đồng thời, lực lượng chức năng Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực và các nước, đối tác khác như Cảnh sát Liên bang Úc, Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ xác lập các chuyên án chung để đấu tranh đối với các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia; cử cán bộ sang nước bạn phối hợp điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng trong tổ chức tội phạm, đồng thời phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã tại các nước, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật”, cục trưởng C04 cho biết.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết thêm thời gian tới lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy kết quả đã đạt được trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định, biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy đã ký với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thực hiện cam kết của Việt Nam không khoan nhượng với tội phạm ma túy, “kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế”.

Theo Thân Hoàng

https://tuoitre.vn/cuc-truong-c04-kien-quyet-khong-de-viet-nam-thanh-noi-trung-chuyen-ma-tuy-20220323230411219.htm