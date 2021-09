CPTPP ngày càng hấp dẫn

CPTPP được hình thành vào năm 2018, trở thành một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với cam kết dỡ bỏ 95% các loại thuế quan giữa 11 quốc gia thành viên tham gia (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam). Ước tính, khu vực thương mại tự do này chiếm 13% tổng GDP toàn cầu.