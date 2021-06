COVID-19 trong công nhân tăng, Bộ Y tế kiểm tra gấp ở Bình Dương, Đồng Nai

Một siêu thị tại Bình Dương bị phong tỏa vì liên quan ca COVID-19 – Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 22-6, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đoàn công tác của Bộ Y tế (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia) sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bình Dương vào ngày 23-6. Tại Đồng Nai, đoàn sẽ kiểm tra ngày 24-6.

Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, có sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Y tế, đại diện Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công thương.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nội dung kiểm tra là công tác tổ chức khoanh vùng, cách ly, giám sát y tế, tiêm chủng chống dịch COVID-19, kiểm tra công tác phòng chống lây nhiễm trong khu công nghiệp tại các địa phương.

Tại Bình Dương, đoàn sẽ kiểm tra khu nhà trọ của người lao động tại phường Bình Hòa (thành phố Thuận An, là nơi có rất đông công nhân và đã có ca công nhân nhiễm), khu cách ly tập trung tại TP Thuận An và nhà máy tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (TP Dĩ An), Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau đó đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của UBND tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, trong ngày 22-6 đã ghi nhận thêm 33 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, nâng tổng số ca nghi nhiễm trong cộng đồng lên 141 ca kể từ đợt bùng phát dịch thứ tư.

Trong các ca nghi nhiễm mới, có 22 ca liên quan đến công ty tại phường Bình Chuẩn (TP Thuận An); 6 ca liên quan đến công ty gốm ở thị xã Tân Uyên; 4 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm ở chi nhánh xử lý chất thải và 1 tài xế chở hàng tuyến Bắc – Nam (đi chung xe với bệnh nhân 13374 đã công bố ngày 21-6).

Hiện ổ dịch tại phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên) lớn nhất tại Bình Dương, chiếm tới 118/141 ca.