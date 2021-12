COVID-19 thế giới 6-12: Omicron lan ra 17 bang của Mỹ, Trung Quốc nói không sợ

Các thành viên tổ bay của Hãng hàng không Air China mặc đồ bảo hộ khi đến ga quốc tế tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang California (Mỹ) hôm 3-12 – Ảnh: AFP

Ngày 5-12, bà Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, cho biết biến thể đáng lo ngại Omicron đã xuất hiện tại ít nhất 15 bang của Mỹ.

“Chúng tôi đã ghi nhận vài chục ca mắc biến thể Omicron và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các ca nhiễm này” – bà Rochelle Walensky thông tin trong cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News, đồng thời cho biết số ca mắc biến thể Omicron ở Mỹ “có khả năng sẽ tăng”.

Theo cập nhật của báo New York Times, ít nhất 17 bang của Mỹ đã ghi nhận các ca mắc biến thể Omicron, gồm: California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Pennsylvania, Utah, Washington, và Wisconsin.

Số bang của Mỹ ghi nhận ca mắc biến thể Omicron tính tới ngày 5-12 – Ảnh: NEW YORK TIMES

Tuy nhiên, bà Walensky cho biết biến thể Delta vẫn đang chiếm hầu hết trong số các ca nhiễm ở Mỹ đến nay. Bà Walensky nói rằng trong số 90.000 – 100.000 ca nhiễm mới ghi nhận mỗi ngày ở Mỹ, có tới 99,9% trong số đó là các trường hợp mắc biến thể Delta.

Và bởi vì vắc xin hiện tại có thể ngăn ngừa các ca nhập viện và tử vong do COVID-19, các quan chức y tế Mỹ đang hy vọng vắc xin cũng sẽ làm giảm tác động của biến thể Omicron.

“Từ góc độ vắc xin, một biến thể càng có nhiều đột biến thì cơ thể người càng cần tăng miễn dịch để đối phó biến thể đó. Đây là lý do chúng tôi thật sự đang đẩy mạnh tiêm phòng và tiêm mũi tăng cường cho thêm nhiều người để tăng miễn dịch ở mỗi cá nhân” – bà Walensky nói.

Số quốc gia/vùng lãnh thổ (lưu ý có một số nơi được tô màu nhưng không hiển thị tên trong bản đồ này) ghi nhận ca mắc biến thể Omicron tính tới ngày 5-12 – Ảnh: NEW YORK TIMES

Hôm 5-12, tờ Thời báo Hoàn Cầu cho biết mặc dù biến thể Omicron đang xuất hiện ở nhiều quốc gia, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu của Trung Quốc Chung Nam Sơn tuyên bố vào hôm 4-12: “Bằng cách áp dụng chính sách ‘Zero COVID’ (quét sạch ca nhiễm trong cộng đồng) và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch, chúng tôi (Trung Quốc) không cần phải sợ biến thể Omicron”.

Trong khi đó, một chuyên gia y tế giấu tên ở Bắc Kinh nới với Thời báo Hoàn Cầu rằng không cần phải quá hoảng sợ về biến thể Omicron. Vị này lưu ý các biện pháp phòng ngừa cơ bản như cách ly, đeo khẩu trang và khử trùng vẫn có hiệu quả đối với mọi biến thể của virus SARS-CoV-2.

Chuyên gia này nói rằng mặc dù nhiều quốc gia đang đánh giá nghiêm túc mối đe dọa do biến thể Omicron gây ra, nhưng hiện nay có rất ít thông tin về biến thể này và đây cũng là thách thức lớn nhất đối với công tác phòng ngừa và kiểm soát biến thể Omicron.

Truyền thông Mỹ đưa tin về biến thể Omicron. Theo cập nhật ngày 5-12, biến thể Omicron đã xuất hiện tại ít nhất 40 quốc gia và tại ít nhất 17 bang của Mỹ – Video: NBC News

Một số thông tin đáng chú ý về COVID-19 cập nhật sáng 6-12: – Ngày 5-12, bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, hy vọng lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ với khách từ một số quốc gia Nam Phi có thể được dỡ bỏ trong "một khoảng thời gian hợp lý", khi có thêm thông tin về biến thể Omicron. – Ngày 5-12, Cơ quan An ninh y tế Anh cho biết nước này đã ghi nhận 86 ca mới mắc biến thể Omicron, nâng tổng số ca mắc biến thể Omicron được báo cáo ở nước này lên 246 ca. Ngày 5-12, Cơ quan Y tế Đan Mạch cho biết nước này đã chứng kiến số ca mắc biến thể Omicron gia tăng "đáng lo ngại", lên tổng cộng 183 ca được xác nhận, tức gấp 10 lần con số 18 ca xác nhận hôm 3-12. – Ngày 5-12, Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng thông báo nước này đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với khách tới từ 10 quốc gia châu Phi, sau gần một tuần ban hành do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Theo Bảo Anh (TTO)