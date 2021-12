COVID-19 thế giới 22-12: Omicron 'thống trị' ở Đan Mạch, gây cái chết đầu tiên ở Israel

Chủng thống trị ở Đan Mạch

Ngày 21-12, Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Y tế Đan Mạch Magnus Heunicke cho biết biến thể Omicron đã trở thành chủng phổ biến nhất ở Đan Mạch. Nước này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục vào cùng ngày.

Bộ trưởng Magnus Heunicke thông tin “Viện Y tế công cộng Đan Mạch hiện coi Omicron là biến thể thống trị”, khoảng 1 tháng sau khi lần đầu tiên được phát hiện ở quốc gia Bắc Âu này.

Trong khi đó, quốc gia 5,8 triệu dân này ghi nhận kỷ lục 13.558 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ. Ít nhất 500 trong số các ca nhiễm này là những trường hợp từng mắc COVID-19.

Đối mặt với tình trạng ca nhiễm tăng cao, cuối tuần trước Đan Mạch đã đóng cửa các rạp chiếu phim, nhà hát, phòng hòa nhạc và hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng. Các biện pháp này sẽ kéo dài ít nhất 4 tuần.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho rằng biến thể Omicron sẽ trở thành chủng thống trị tại Liên minh châu Âu vào giữa tháng 1-2022.

Tốc độ lây lan đáng kinh ngạc

Ngày 21-12, Hãng tin AP cho biết theo dữ liệu giám sát bộ gene, biến thể Omicron đã vượt mặt biến thể Delta ở hạt Miami-Dade (bang Florida, Mỹ) và trở thành chủng thống trị tại đây chỉ trong vài tuần.

Kết quả giải trình tự gene của virus cho thấy biến thể Omicron chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hàng trăm mẫu được lấy vào tuần đầu tiên của tháng 12, nhưng giờ đã chiếm tới gần 3/4 số mẫu được lấy vào tuần trước.

Hạt này đã ký hợp đồng với công ty chăm sóc sức khỏe NOMI Health để tiến hành xét nghiệm, tiêm chủng và xác định trình tự gene của virus. Công ty này phát hiện 76% trong số 504 mẫu COVID-19 được lấy từ ngày 14 tới 15-12 ở hạt này là biến thể Omicron.

Để so sánh, tỉ lệ này là 64% trong số 378 mẫu được thu thập từ ngày 10 tới 13-12, và 1,3% trong số 373 mẫu được thu thập từ ngày 1 tới 5-12.

Trước đó, các quan chức y tế liên bang Mỹ cho biết biến thể Omicron cũng đang “càn quét” toàn nước Mỹ, chiếm 73% trong tổng số ca nhiễm mới ghi nhận ở nước này vào tuần trước.

Tốc độ lây lan của biến thể Omicron đang khiến các quan chức y tế công cộng Mỹ kinh ngạc. Chỉ trong 3 tuần, biến thể Omicron đã chiếm 80% số ca nhiễm mới có triệu chứng được chẩn đoán bởi các địa điểm xét nghiệm của Bệnh viện Houston Methodist.

Để so sánh sự “trỗi dậy” của biến thể Omicron ở thành phố Houston (bang Texas) so với biến thể Delta, bác sĩ S. Wesley Long tại bệnh viện này cho biết biến thể Delta mất 3 tháng để đạt được mức trên sau khi lần đầu được phát hiện.

Một số thông tin đáng chú ý về COVID-19 sáng 22-12:

– Ngày 21-12, Israel ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron, là một người đàn ông hơn 60 tuổi có bệnh nền và đã tiêm 2 liều vắc xin COVID-19.

Cùng ngày, Bộ Y tế Israel cho hay nước này có thêm 170 bệnh nhân Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này ở Israel lên 341 người, tăng gấp 2 lần so với số liệu 1 ngày trước đó. Trong số các ca mắc biến thể Omicron này, có 243 người từ nước ngoài trở về.

– Ngày 21-12, Bồ Đào Nha ra lệnh đóng cửa các hộp đêm và quán bar, đồng thời yêu cầu người dân làm việc tại nhà ít nhất hai tuần, bắt đầu áp dụng kể từ cuối tuần này để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 trong thời gian nghỉ lễ.

– Montreal, thành phố lớn nhất ở tỉnh Quebec của Canada, đã “ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó tốt hơn với sự hỗn loạn do biến thể Omicron gây ra”, theo thị trưởng Valérie Plante của Montreal.

– Ngày 21-12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt vắc xin ngừa COVID-19 do tập đoàn dược phẩm khổng lồ của Mỹ Novavax sản xuất để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu bật đèn xanh cho vắc xin này.

– Thái Lan sẽ áp dụng trở lại quy định cách ly với du khách nước ngoài từ ngày 21-12 do lo ngại về sự lây lan của biến thể Omicron. Cụ thể, họ tạm dừng chương trình nhập cảnh không cần cách ly (Test and Go) với du khách đã tiêm phòng trong bối cảnh tổng số ca nhiễm biến thể Omicron ở nước này hiện nay đã lên đến gần 100 ca. Điều này đồng nghĩa du khách sẽ phải trải qua cách ly tại khách sạn khoảng từ 7 – 10 ngày.