Không chỉ tại châu Âu, dịch bệnh đang bùng phát trở lại các bang của Mỹ cũng như tại một số quốc gia châu Á, một phần vì sự mất cảnh giác của người dân khi sống chung lâu ngày với COVID-19.

Hai phụ nữ không đeo khẩu trang chụp hình với tranh tường graffiti ở khu Manhattan, New York hôm 26-3 – Ảnh: AP

Một năm sau khi trở thành một trong những điểm nóng trên toàn cầu của đại dịch COVID-19, bang New York và New Jersey nay quay trở lại đứng đầu danh sách các bang của Mỹ có tỉ lệ lây nhiễm cao nhất, theo Hãng tin AP ngày 29-3.

Người Mỹ đang mất cảnh giác

Thậm chí dù chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đẩy mạnh chương trình tiêm chủng, số ca mắc mới ở New Jersey vẫn tăng 37% trong hơn 1 tháng qua, với khoảng 23.600 ca mới mỗi 7 ngày. New York ghi nhận khoảng 54.600 ca dương tính với virus corona trong tuần trước – con số này đã bắt đầu tăng vài tuần gần đây.

Hai bang này đứng hạng nhất và nhì về số ca mắc mới tính theo đầu người. Bang New Jersey đang báo cáo khoảng 647 ca mới trên mỗi 100.000 cư dân trong vòng 14 ngày qua. Con số này ở bang New York là 548 ca.

Tình hình tại New York và New Jersey phản ánh xu hướng số ca mới đang tăng lên trong vài ngày gần đây trên toàn quốc. Số ca mới trung bình hằng ngày của Mỹ là 62.000 ca trong tuần này, tăng từ 54.000 ca so với 2 tuần trước. Số người nhập viện điều trị COVID-19 tại New York đang ở mức cao, khoảng 4.600 người kể từ giữa tháng 3. Các bệnh viện ở New Jersey cũng báo cáo khoảng 2.200 bệnh nhân, tăng gần 300 bệnh nhân trong vài tuần qua.

Khi được hỏi lý do, Tổng thống Biden nói: “Theo những gì tôi nghe được, mọi người đang mất cảnh giác”. Ông Biden nói ông hi vọng tình hình sẽ tốt hơn sau khi họp với nhóm chuyên gia về đại dịch của ông ở Nhà Trắng vào ngày 29-3 (giờ Mỹ).

Nguyên nhân của sự tái bùng phát là do các bang đang mở cửa quá nhanh, người dân mất cảnh giác với virus cùng với sự hoành hành của các biến thể dễ lây lan hơn của virus corona, theo AP.

Chẳng hạn, tháng 2 năm nay, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho phép các sân vận động lớn nhất bang tổ chức các sự kiện và hòa nhạc mùa xuân, dù giới hạn ở mức 10% công suất bình thường. Rạp chiếu phim mở cửa và nhà hàng hoạt động 50% công suất trở lại tại thành phố New York và 75% công suất ở những nơi khác của bang.

Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy đã cho mở cửa bang và điều tương tự cũng xảy ra ở những bang khác.

Philippines tăng kỷ lục, Campuchia giảm ít

Sau nhiều ngày ghi nhận số ca nhiễm cao, Campuchia ngày 29-3 báo cáo 40 ca mắc mới tại thủ đô Phnom Penh và 6 tỉnh khác, bao gồm 36 ca là người Campuchia và 4 người Trung Quốc. Cuối tuần trước, Campuchia ghi nhận đến 179 ca mới trong ngày 27-3, gồm 178 ca lây trong cộng đồng liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20-2.

Giới chức y tế Campuchia tối 28-3 bắt đầu truy vết 4 ca dương tính với virus corona liên quan ổ dịch mới San Phiro Clinic. Tất cả 4 ca này đều liên quan đến làng Kraol Kor, nâng tổng số người mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch này là 9 người, theo báo Khmer Times. Hiện nay Campuchia ghi nhận 2.273 ca COVID-19, bao gồm 11 ca tử vong. Hầu hết số ca nhiễm đều liên quan đến sự kiện cộng đồng ngày 20-2.

Philippines ngày 29-3 ghi nhận hơn 10.000 ca mắc mới, mức tăng kỷ lục trong ngày thứ 3 liên tiếp ở nước này. Hầu hết các ca mắc mới đều ở thủ đô và khu vực lân cận, với 16 thành phố và là nhà của ít nhất 13 triệu người. Số giường bệnh chăm sóc đặc biệt và số giường dành cho bệnh nhân COVID-19 cũng tới giới hạn, theo Hãng tin Reuters.

Philippines cấm các buổi tụ tập tôn giáo từ ngày 29-3 đến Lễ Phục sinh (ngày 4-4) để phù hợp với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt mà chính phủ đã tái áp đặt tại thủ đô Manila và các tỉnh lân cận, nhằm làm chậm tốc độ lây nhiễm của COVID-19.

Hiện nay Philippines có tổng cộng 721.892 ca COVID-19 và hơn 13.000 ca tử vong, đứng thứ nhì Đông Nam Á sau Indonesia, với số ca nhiễm báo cáo trong 9 ngày vừa qua chiếm 1/10 tổng số ca nhiễm từ trước đến giờ.

Úc phong tỏa thành phố 2 triệu dân Giới chức Úc tuyên bố đợt phong tỏa ngắn 3 ngày tại thành phố Brisbane, bang Queensland kể từ chiều 29-3 trong nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát do các biến thể virus corona, theo Hãng tin Reuters. Khoảng 2 triệu người dân Brisbane, thành phố lớn thứ 3 nước Úc, phải ở nhà từ 17h ngày 29-3 trừ khi có việc cần thiết, đi khám bệnh, mua hàng hóa hoặc tập thể dục. Brisbane phong tỏa vì đã ghi nhận 7 ca mắc virus biến thể ở Anh. Trước đó, phong tỏa ngắn ngày hồi giữa tháng 1 sau khi ghi nhận 1 ca biến thể Anh đã giúp Brisbane ngăn dịch thành công. Theo ANH THƯ