Cột dọc 2 lần cứu thua, Villarreal giành vé vào chung kết Europa League

Villarreal khá may mắn khi cột dọc cứu thua 2 lần giúp họ cầm hòa Arsenal 0-0 trên sân Emirates rạng sáng 7-5 ở lượt về bán kết Europa League. Kết quả này giúp Villarreal thắng chung cuộc 2-1 sau hai loạt trận để lần đầu tiến vào chung kết.

Sự thất vọng của cầu thủ Arsenal khi chứng kiến Villarreal đoạt vé vào chung kết Europa League – Ảnh: Reuters

Trong trận lượt đi, Arsenal đã thất bại 1-2 trước Villarreal trên sân khách. Do đó bước vào trận lượt về họ đã dâng cao tấn công từ đầu trận để tìm kiếm bàn thắng nhằm san bằng cách biệt.

Nhưng Villarreal mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 5, khi tiền vệ 21 tuổi Samuel Chukwueze tung cú sút rất căng bằng chân trái từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Bernd Leno (Arsenal) phải tung người đẩy bóng qua khỏi xà ngang cứu thua.

Sau đó Arsenal vẫn nắm quyền kiểm soát bóng nhưng do đội khách chủ động phòng ngự chiều sâu nên những pha tấn công của họ rất khó tiếp cận khung gỗ của thủ môn Geronimo Rulli (Villarreal).

Phải đến phút 26, Arsenal mới có cơ hội nguy hiểm thật sự. Đó là tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm Villarreal, tiền đạo Aubameyang chớp thời cơ tung cú sút vôlê bằng chân phải đánh bại thủ môn Geronimo Rulli nhưng bóng lại đập cột dọc rồi trôi hết đường biên ngang.

Aubameyang đã có một trận đấu đen đủi khi 2 lần dứt điểm trúng cột dọc – Ảnh: Reuters

Những phút tiếp theo Arsenal càng đẩy mạnh tấn công hơn nữa và họ có đến 14 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng đều không thể ghi bàn.

Như phút 49, thủ môn Geronimo Rulli sai lầm lao ra cản phá không chính xác để tiền vệ Emile Smith-Rowe có cơ hội dứt điểm nhưng anh lại sút ra ngoài. Phút 74, trung vệ Rob Holding lên tham gia tấn công đã có pha đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng vẫn đi… ra ngoài.

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 79, Arsenal tổ chức tấn công bên cánh trái và hậu vệ Hector Bellerin tạt vào cho Aubameyang bật cao đánh đầu đưa bóng vượt qua đôi tay của thủ môn Geronimo Rulli nhưng một lần nữa cột dọc từ chối bàn thắng cho Arsenal.

Sự thất vọng của các cầu thủ Arsenal sau khi dừng bước ở bán kết Europa League – Ảnh: Reuters

Kết quả ở trận này, Arsenal bị cầm hòa 0-0 và họ chính thức “vỡ mộng châu Âu”. Còn Villarreal lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt ở chung kết Europa League.

Ở trận bán kết còn lại, Manchester United dù thất bại 2-3 trước AS Roma trên sân khách nhưng vẫn giành quyền vào chung kết, do ở lượt đi họ đã giành chiến thắng 6-2 trên sân nhà Old Trafford. Như vậy, Manchester United sẽ gặp Villarreal tại City Stadium ngày 26-5 trong trận chung kết Europa League.