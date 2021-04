Sáng 2-4, UBND quận 10, TP.HCM tổ chức họp báo để thông tin về vụ bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên trong Trường Nguyễn Văn Tố, phường 14.

Hai thiếu niên bị đánh tại Trường Nguyễn Văn Tố – Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online liên quan vụ bảo vệ dân phố đánh dã man 2 thiếu niên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) cho biết rất bức xúc khi xem video clip.

“Nếu 2 đứa trẻ có hành vi trộm cắp thì đã có pháp luật xử lý, người lớn không thể đánh đập chúng dã man như vậy được, thể hiện hành vi côn đồ. Tôi cho rằng cần khởi tố hình sự đối với người trực tiếp đánh và xem xét trách nhiệm của những người chứng kiến mà không can ngăn” – luật sư Nữ nói.

Cũng theo luật sư Nữ, hành động bạo lực, phi giáo dục này xảy ra ngay tại phòng giám thị của Trường THCS Nguyễn Văn Tố nên không thể nói nhà trường vô can trong việc này.

Theo luật sư Phạm Hoài Nam (Đoàn luật sư TP.HCM), trường hợp giám định thương tích của 2 thiếu niên nếu dưới 11% thì cũng cần xem xét khởi tố theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự vì có hành vi tấn công và gây thương tích đối với trẻ dưới 16 tuổi.

“Hành vi của những người đánh 2 thiếu niên là dã man, quyết liệt khi đấm đá, thúc đầu gối vào các vùng trọng yếu của cơ thể: mặt, đầu, sau gáy của 2 thiếu niên. Điều bức xúc hơn nữa là những người có mặt trong phòng không can ngăn. Do đó, cần có sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của những người này theo quy định của pháp luật” – luật sư Nam nói.

Đồng quan điểm, luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hành vi của bảo vệ dân phố đã xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của 2 đứa trẻ, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.

“Theo điều 134 Bộ luật hình sự hiện hành thì hành vi của bảo vệ dân phố có đầy đủ các dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích như: tấn công người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Ngoài ra, tôi cho rằng cần xem xét trách nhiệm của những người lớn có mặt tại đó nhưng không can thiệp” – luật sư Thanh nhận định.

Còn theo luật sư Bùi Quốc Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) bảo vệ dân phố nếu có phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của ai đó thì cần dẫn giải lên Công an địa phương. Trường hợp này là trẻ vị thành niên, lúc làm việc cần phải có người giám hộ, gia đình, cha, mẹ…

Sở GD-ĐT TP.HCM: Chờ nhà trường báo cáo chi tiết sẽ có chỉ đạo cụ thể

Sáng 2-4, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường 14, quận 10) và Phòng GD-ĐT Quận 10 báo cáo nhanh vụ 2 thiếu niên bị dân phòng đánh trong trường này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Trung – Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết Sở đã nắm thông tin ban đầu về sự việc và đã yêu cầu Phòng GD-ĐT quận 10 báo cáo chi tiết để có hướng chỉ đạo cụ thể.

Sau khi nắm sơ bộ sự việc, Sở đã đề nghị UBND Quận 10 khẩn trương làm rõ và xử lý. Sở cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT quận 10 và lãnh đạo trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà trường.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đưa tin, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh hai thiếu niên 14 tuổi liên tục bị đấm, đá, tát vào mặt xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM.

Gần 0h ngày 2-4, trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Vi Tường Thụy, hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Tố, xác nhận clip ghi lại cảnh hai thiếu niên bị đánh dã man mà mạng xã hội lan truyền từ chiều 1-4 là xảy ra tại phòng giám thị của trường.

Ông Hà Tuấn Phương, chủ tịch UBND phường 14, quận 10, cho biết phường đã nắm được vụ việc và yêu cầu công an phường 14 báo cáo. Sáng 2-4, UBND phường 14 đã báo cáo UBND quận 10 để có hướng xử lý.

Theo MINH HÒA – NGỌC HÀ – ĐAN THUẦN