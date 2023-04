Công an tạm giữ bao nhiêu tiền, vàng, đô la khi khám xét vụ ‘chuyến bay giải cứu’?

Hành khách trong chuyến bay giải cứu từ Philippines về Việt Nam tháng 3-2020 – Ảnh: KHƯƠNG XUÂN

Bản kết luận điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu” cho thấy các quan chức đã nhận hối lộ tổng số tiền lên đến cả trăm tỉ đồng.

Có hơn 21 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, từ quan chức cấp thứ trưởng Bộ Ngoại giao đến lãnh đạo cấp cục một số bộ ngành, hai phó chủ tịch Hà Nội và Quảng Nam, trợ lý phó thủ tướng và trợ lý thứ trưởng…

Người nhận hối lộ nhiều nhất lên đến 42,6 tỉ, người ít từ vài trăm triệu đến vài tỉ. Nhiều người đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, một số người nộp lại một phần.

Đáng chú ý nội dung của bản kết luận còn cho thấy quá trình khám xét những người bị bắt trong vụ án “chuyến bay giải cứu”, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ số lượng lớn tiền, vàng và đô la.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ vật chứng, tiền, tài sản trong quá trình điều tra gồm: 146 lượng vàng, 670 ngàn USD, một tỉ đồng; bốn điện thoại di động, hai thẻ ngân hàng tạm giữ khi khám xét ông Nguyễn Anh Tuấn – cựu phó giám đốc Công an Hà Nội và Hoàng Văn Hưng – nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ ba điện thoại di động của hai người khác và tám thiết bị ngoại vi chứa dữ liệu camera đã trích xuất, sao lưu.

Cơ quan điều tra nhận định vụ án “chuyến bay giải cứu” là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Vụ án liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng trong và ngoài nước và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

“Các bị can đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; làm giảm sút lòng tin của nhân dân.”, Cơ quan An ninh điều tra nhận định trong kết luận.

Quá trình công an thụ lý điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu”, người là chủ các doanh nghiệp lại tiếp tục móc nối, tiếp xúc với người có thẩm quyền tiến hành tố tụng để đưa hối hộ nhằm “chạy án” và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai người đã nhận tiền chạy án là ông Nguyễn Anh Tuấn – cựu phó giám đốc Công an Hà Nội và Hoàng Văn Hưng – nguyên trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra, Bộ Công an.

Trong đó ông Tuấn đã nhận hơn 61 tỉ để hứa “chạy án” và bị đề nghị truy tố tội mô giới hối lộ với số tiền phải chịu trách nhiệm là 42,8 tỉ.

Ông Hưng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đã chiếm đoạt là hơn 18,8 tỉ đồng.

Hành vi của hai cựu cán bộ công an này bị đánh giá là “gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước nói chung, cơ quan tiến hành tố tụng nói riêng, đồng thời gây thiệt hại về tài sản cho các cá nhân liên quan”.

