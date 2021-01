Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII – Ảnh: D.Lê

Sáng nay 20-1, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ triển khai và ra quân thực hiện phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công an TP Hà Nội cho biết đã lập Ban Chỉ huy bảo vệ đại hội và các tổ công tác bảo vệ phục vụ công tác chỉ huy, điều hành công tác bảo vệ.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu chỉ huy các đơn vị thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, phương án, kế hoạch của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội xây dựng trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Công an thành phố tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Thực hiện nghiêm công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

“Công an thành phố chủ động phối hợp hiệp đồng tác chiến hiệu quả với các đơn vị quân đội, sở, ban, ngành của thành phố, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Hiện tất cả lực lượng và phương tiện của Công an TP Hà Nội đã sẵn sàng ứng trực 100% quân số. Công an Hà Nội đặt công tác bảo vệ đại hội ở cấp độ cao nhất, nắm chắc và đánh giá hiệu quả, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại từ sớm, từ xa các âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch…”, giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định.