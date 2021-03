Vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đang được mở rộng, diễn biến mới nhất là công an bao vây để khám xét tại nhiều cây xăng lớn ở tỉnh Bình Dương.

Hàng chục cánh sát cơ động bảo vệ vòng ngoài để khám xét cây xăng – Ảnh: B.S.

Ngày 9-3, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và Bộ Công an tiến hành khám xét hàng loạt cây xăng lớn trên địa bàn thành phố Thuận An, liên quan tới đường dây “2,7 triệu lít xăng giả”.

Theo ghi nhận, các cây xăng bị công an bao vây, khám xét mang biển hiệu của công ty Vân Trúc.

Tại một cây xăng Vân Trúc trên đường ĐT743, thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương, theo ghi nhận sáng 9-3, hàng chục cảnh sát cơ động bảo vệ vòng ngoài.

Bên trong nhiều công an mặc cảnh phục làm nhiệm vụ. Xe biển số xanh của Công an tỉnh Đồng Nai đậu tại hiện trường. Các nhân viên được yêu cầu tạm dừng bán xăng cho người dân để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Bình Dương xác nhận phối hợp theo yêu cầu của công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành kiểm tra, làm rõ liên quan đường dây “buôn lậu, pha chế 2,7 triệu lít xăng giả”.

Các xe biển xanh của công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với công an địa phương để khám xét cây xăng tại Bình Dương – Ảnh: B.S.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi “buôn lậu”, “sản xuất, buôn bán hàng giả”, “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Đến nay đã có tổng cộng 37 nghi phạm trong đường dây này bị bắt giữ, trong đó người cầm đầu được xác định là Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM).

Qua sàng lọc, củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 33 bị can trong tổng số 37 người bị bắt giữ. Các bị can này bị khởi tố về hành vi buôn lậu theo điều 188 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài ra, Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các hành vi phạm tội khác.

Riêng nghi phạm Lê Thanh Trung (38 tuổi, ngụ Cần Thơ) – được xác định là “ông trùm” mua bán hóa đơn giả trong đường dây này – đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra.

